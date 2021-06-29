女股神的方舟投資 申請成立比特幣ETF

女股神的方舟投資，28日遞件申請成立比特幣ETF。(路透)

根據提報給監管機關的資料，「女股神」伍德所屬的方舟（ARK）投資 與21Shares合作，向美國 證券交易委員會（SEC）申請成立一檔比特幣 ETF。如獲核准，這檔基金的代碼將是ARKB，在芝加哥期權交易所掛牌，以標普比特幣指數（S&P Bitcoin Index）為基準。。

伍德申請成立比特幣ETF，主要著眼於愈來愈的ETF發行商和基金經理人希望在他們的投資組合中，能夠提供加密幣這個選項給廣大投資人。 呈報文件顯示，Coinbase Global旗下的保管部門，會是ARKB的保管人。

21Shares的總部在瑞士，已發行過是多檔ETF的發行商。方舟是與21Shares的美國分支機構合作。方舟發言人周一不願對申請這檔比特幣ETF發表評論。

美國財經媒體Market Watch指出，伍德以支持科技產業出名，她曾經估計只要所有的金融機構在他們的資產負債表上，分配一點點金額到比特幣這個數位資產之上，比特幣價格就有上看50萬美元的可能。目前比特幣的價格在3.4萬左右，與4月中旬的高點相比，幾近腰斬。

Market Watch分析，SEC在新任主席 Gary Gensler領運之下，今年要核准比特幣ETF看起來可能性不高。成立比特幣ETF一直是加密幣產業的聖杯。若真能獲准掛牌交易，將能提供一般投資人更能廣泛接觸到加密幣。

伍德想成立比特幣ETF的雄心，讓她與目前最大的加密幣基金Grayscale Bitcoin Trust（代號GBTC）直接競爭。Grayscale Bitcoin Trust是一檔封閉型基金，可由現行的架構轉換成ETF，不過發行商Grayscale目前還沒有就此提出申請。方舟一直是GBTC的一大投資者。

彭博行業研究彙整的資料顯示，至少已經有14家投資機構申請成立比特幣ETF或比特幣期貨ETF。另外針對投資以太幣，也有兩檔基金提出申請，要追蹤這個第二大加密幣。