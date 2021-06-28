華爾街股利放送 大摩加發1倍 6大銀行平均調高50%

美國大型銀行正大幅調高股利或宣布執行庫藏股計畫。（路透）

摩根史坦利 （Morgan Stanley）等美國 大型銀行正大幅調高股利或宣布執行庫藏股計畫，在過去一段時間積累大量現金並輕易達到聯準會（Fed）的資本要求規定後，已制定計畫，將把更多資金返還股東。

根據各銀行28日發布的聲明，美國六大銀行調升股利的幅度平均約50%，不過花旗集團維持股利水準不變。

摩根史坦利將季度股利調高一倍，同時宣布執行多達120億美元的庫藏股計畫，執行長高曼（James Gorman）在聲明中表示：「摩根史坦利在過去幾年積累了明顯過多的資本，現在擁有產業中最大之一的資本緩衝。」

美國大型銀行在獲得Fed允許恢復股利和調高庫藏股計畫後，周一紛紛宣布資本分配計畫。所有銀行上周都通過Fed的壓力測試，擺脫剩餘的疫情時期向股東返還資金限制措施。

壓力測試過去曾引發整個華爾街 的焦慮，但此次銀行的穩健表現凸顯金融業對這些測試已得心應手。銀行業者今年已坐擁大量現金，壓力測試主要是顯示各銀行能將多少資金返還股東。

富國銀行宣布180億美元庫藏股計畫，將股利調高一倍至20美分；高盛集團表示，10月1日起將季度股利提高60%至每股2美元；摩根大通指出，將把股息從90美分提高到1美元，而且將依據董事會先前核准的計畫繼續買回自家股票；美銀表示將提高股利17％至21美分，仍待董事會核准。

摩根大通執行長戴蒙在聲明中表示：「Fed假設的CCAR壓力測試再次顯示銀行持續擁有穩健的資金水準，能夠承受極端結果，同時繼續支撐整體經濟。」

不過，花旗集團則異於美國其他大型銀行，將股利維持在每股51美分，近兩年來一直維持在該水準。花旗執行長范潔恩（Jane Fraser）在聲明中表示，該銀行在庫藏股方面，將「延續我們規劃的資金行動」。