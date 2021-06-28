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花旗將協助大客戶投資加密貨幣

編譯林奇賢／綜合外電
花旗銀行聚焦附加價值高的客戶，積極推展財富管理業務，如今看上加密貨幣的潛力。路透
花旗銀行聚焦附加價值高的客戶，積極推展財富管理業務，如今看上加密貨幣的潛力。路透

花旗加入高盛、摩根士丹利等競爭對手的行列，將協助口袋最深的客戶投資加密貨幣、穩定幣等資產，並成立一個新數位資產團隊，凸顯花旗擴大加密貨幣業務的企圖心。

彭博資訊報導，花旗發給員工的備忘錄顯示，花旗的財管部門將新設一個數位資產團隊，以協助客戶投資加密貨幣、穩定幣、非同質化代幣（NFT）及央行數位貨幣（CBDC）。比特幣28日盤中大漲8.14%至35,292.26美元，連續第二天走高，整體加密貨幣市值也大增5%至1.44兆美元。

克里特（Alex Kriete）和吉拉索（Greg Girasole）將共同帶領數位資產團隊。花旗私人銀行全球資本市場主管艾米提吉與花旗全球投資管理部門主管亞斯明斯基在備忘錄中指出，克里特與吉拉索將負責對所有數位資產，開發新商品，建立客戶溝通機制。

儘管近來各大加密貨幣的價格大幅波動，但花旗認為這並未澆熄投資人對加密貨幣的熱情，投資人對數位資產的需求仍持續升溫，因而花旗著手成立數位資產團隊，加入高盛、摩根士丹利等競爭對手的行列；這兩大銀行近期都投資區塊鏈相關企業。

花旗年初成立財管部門、任命長年擔任高階主管的歐唐納（Jim O’Donnell）接任掌門人以來，花旗就一直在擴編該部門。在花旗尋求退出歐洲、亞洲部分消金市場之際，近來致力於擴大歐洲、亞洲的財管部門。

貨幣 投資 高盛

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