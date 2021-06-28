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美股早盤再寫新高 台積電ADR漲1%

編譯廖玉玲／綜合外電
美股大盤指數28日早盤再創新高。 美聯社
美股大盤指數28日早盤再創新高。 美聯社

美股28日早盤普遍走高，道瓊指數震盪走低，標普500和那斯達克綜合指數則再創新高。費半指數漲逾1%，台積電ADR表現一樣亮眼。

在6月倒數第三個交易日，美股早盤延續上周強勁表現，在大型科技股帶動下，大盤指數繼續上攻，那斯達克漲0.5%，蘋果漲1.2%，臉書漲0.5%，市值已突破2兆美元的微軟，早盤再漲1%。

標普500指數開高後回到平盤附近整理；道瓊跌0.4%，或130點。

美國總統拜登的基建計畫幾經波折，如今看來成局的機率愈來愈高。CNBC報導，Oppenheimer資產管理公司首席投資策略師John Stoltzfus在報告中表示，華府上周達成的基建案協議，似乎有機會成真，「這個計畫能讓讓美國不論在近期或較長期都能創造出就業機會，刺激經濟成長，指稱企業獲利和盈餘成長，並提高美國在國際的競爭力」。

華爾街日報報導，Danske銀行首席策略師Frank Øland表示，這輪經濟復甦還會延續一段很長的時間，且力道依然強勁，「但當然美國的成長動能或許已經觸頂，所以數據會開始看起來不太那麼亮眼，這可能會讓投資人產生一些疑慮。」

標普500指數上周表現寫下2月以來最強，主要是投資人愈來愈相信聯準會（Fed）的說法，認為美國近來通膨升溫僅是一時的現象。

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