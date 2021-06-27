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美虧損企業前仆後繼售股增資 專家：接近頂部的訊號

編譯葉亭均／綜合報導
電影院連鎖業者AMC近期售股籌資。（路透）
電影院連鎖業者AMC近期售股籌資。（路透）

根據Businesshala的資料，截至3月底，包括遊戲驛站（GameStop）和電影院連鎖業者AMC Entertainment在內約100家無法獲利的企業透過二次發行股票增資，是獲利企業增資案的兩倍多。這些陷入麻煩的企業利用過去16個月股市大漲帶動的需求來強化資產負債表，但一些人士警告，資金大量流入這些虧損企業發行的股票，可能是個警訊。

投資研究公司Sundial Capital Research彙編的數據顯示，在過去12個月中，約750家虧損的企業已在次級市場售股。FBB Capital Partners研究主管表示：「這可能代表企業貪婪。當遇到陷入危急的企業企業大量賣股票時，可能是我們正接近頂部，而非周期底部的訊號。」

事實上，在過去兩個由虧損企業主導股票發行的時期中，史坦普500指數若非是處在空頭市場的開端，就是已經處在空頭市場中。在2000年，當時同樣疲弱的市場吸引了無法獲利企業發行股票。在巨大供需之後，「派對」轉換成恐慌，沒有基本面支撐的股票遭到拋售，也衝擊市場其他股票。

Robertson Stephens資產管理公司首席經濟學者Janet Garretti表示：「有太多資金追逐太少的優質交易。當優質交易不需要那麼多資金時，資金就開始尋求較不優質的交易，這是導致人們虧損之路。」

嘉信理財交易和衍生品董事總經理弗雷德里克表示，很容易就能透過股票發行來增資，代表美國企業能夠自疫情的衝擊完全恢復。他指出，隨著資金增加，許多癱瘓的企業嘗試提高周轉。

舉例來說，AMC在疫情封鎖期間瀕臨破產，但該公司利用近月的「網紅股」部位套現，透過股票發行籌得約12.5億美元資金。隨著電影產業展望改善，促使信評業者標普調升AMC的信用評級。

弗雷德里克說，一家無法獲利的企業「可能會發行股票，取得運作資金，或許調整策略，切入業務新產品，或是投入研發。無論為何，最終將能夠讓他們成為能夠獲利的企業，再度擴大事業規模」，「這就是資本市場為何存在的原因」。

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大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

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