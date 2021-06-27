大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

幾乎所有美股投資 人都知道這家常年大空頭、以史上最知名的墜毀飛船興登堡(Hindenburg)同名的投資公司，聽到該公司的創辦人一直在尋求可能崩盤或消失的投資標的，一點也不讓人奇怪。

興登堡研究公司(Hindenburg Research)創始人安德森(Nate Anderson)過去幾年透過鎖定他認為估值過高且財務狀況可疑的公司而聲名鵲起。換句話說：迫在眉睫的股市暴跌很像於1937年在新澤西州墜毀的同名德國齊柏林飛船。

安德森接受《CNN Business》採訪時談到他為什麼尋找會下跌而不是上漲的股票 ，以及對他和其他靠放空股價獲利的空頭賣家的批評。

尋找標的並不容易

安德森說，「由於市場游資充斥，要找到被低估的標的已經越來越難。」「我們已經很久沒有經歷過長期的低迷或大幅修正了。」

安德森最出名的手筆是去年鎖定電動卡車公司Nikola。興登堡最近的目標是電動車新創公司Lordstown Motors以及熱門的運動彩券公司DraftKings。

但是這3家公司以及被興登堡鎖定的其他公司，都強烈否認安德森的大部分指稱。

但Nikola後來承認正在接受證券交易委員會(SEC)的調查，Lordstown最近宣布其CEO和財務長突然辭職。

借殼上市(SPAC)是缺口

這3家公司都有一個共同點：它們都是透過與空白支票特殊目的收購公司(SPAC)合併而上市。

這種上市掛牌交易的方式已越來越流行，讓多數企業不再考慮透過更嚴格的首次公開募股(IPO)流程。也就是出於這個原因，安德森對SPAC抱持懷疑態度。

他指出，「如果你有穩健的財務狀況並且認為前景很好，通常就會透過傳統途徑上市。SPAC總是具有高度投機性。」「我還沒有看過哪家企業是以好的SPAC方式上市，但我盡量公平看待一切。如果真能讓我看到一個好的SPAC交易，我會很高興。」

尋找財務漏洞

安德森向來精於尋找財務問題。在2018年創辦興登堡之前，他曾在市場數據公司FactSet以及幾家對沖基金工作。他說他對尋找欺詐、洗錢和龐氏騙局非常感興趣。

他說，「我一直對深入分析和調查充滿熱情。我非常專注於深入研究。」

興登堡目前有5名全職員工，包括安德森在內。他們通常會在發布報告之前花費長達3到6個月的時間研究一支股票。該公司還偶爾引入顧問公司協助處理更專業的案例，尤其是中國股票。

由於興登堡並沒有雇用大量員工，安德森表示，該公司因此決定偏重中小型公司，而不是不斷努力嘗試發現一支持股廣泛的大型科技股是否值得放空。

沒有真正的理由建議放空FAANG或特斯拉

例如，興登堡不會想利用成為另一家關注特斯拉的分析機構方式，來為自己的企業名聲添加任何價值。

安德森說，「有些公司已經被市場仔細地深入研究過了。其中包括蘋果、臉書、谷歌和特斯拉。我們還能找到任何全新具有影響力的資訊嗎？可能性很小。」

興登堡對小型企業的深入研究讓它提出大量報告，這也詳細解釋了為什麼它會建議針對特定股票操作空頭部位

。

安德森說，該公司盡量做到公正客觀、一絲不苟，以便其他投資人和財經記者能夠接受興登堡的觀點。

批評接踵而來

儘管如此，這並沒有阻止反對者指責興登堡試圖透過發表研究報告來壓低股價以獲利。這是因為興登堡經常在它批評的股票中，自行持有空頭部位，只要股價下跌，它就可以賺錢。

在Reddit的熱門聊天室WallStreetBets中，某個帳戶在今年初的一篇貼文中表示，「興登堡研究是另一個空頭賣家，只會誹謗，毫無新意。」

在請願網站Change.org上還有來自被興登堡調查公司的投資人紛紛提出請願書，希望SEC調查興登堡這種「欺詐」行為。其中一份來自Ideanomics的支持者，這是一家在中國擁有大量業務的美國金融科技公司，署名請願名單超過1萬2000人。

但是安德森仍從容應對批評，「大多數人都希望股市上漲，而人類是非常群聚化的，你可以在政治和體育方面看到這一點。股市會有牛市和熊市，有時不止是只因為意見不同，彼此很容易就變成敵人。」

他說，「有些投資人會對負面報導產生本能反應。我雖不同意批評的論點，但我支持批評的權利。」

但安德森擔心大盤和興登堡特別關注的個股，尤其是它們最近又繼續上漲。 有太多投資人總是認為「這次與以往不同」，某些特定股票永遠不會下跌。他說，這種看法的下場通常不會很好。

安德森說，「總是會在股市狂熱中看到這些永遠的多頭主義。」「這些人永遠無法理解為什麼我們真的看空他們所愛的個股。」