比特幣行情短線難有起色 恐進入「加密貨幣寒冬」

比特幣25日一度暴跌至29,002美元，終場重新站回30,000美元大關，收在32,212美元。路透

儘管比特幣 行情近來已回穩，但分析師 根據比特幣進來的漲跌循環指出，比特幣行情近期難有轉機，頂多只能在3萬美元以上盤整，進入所謂的「加密貨幣 寒冬」。

根據Coindesk報價，比特幣27日盤中小漲5%至33,321.32美元，終結連兩天的跌勢。

Visual Capitalist的數據顯示，2012年來，比特幣價格有14次大跌逾30%、六次重摔超過50%、及三次崩跌超過80%，而比特幣在承受遭逢這些沉重賣壓後，會有很長一段時間在平盤附近波動。這個循環被稱為「加密幣寒冬」。

摩根大通分析師團隊認為，比特幣近期展望仍面臨挑戰，因為區塊鏈數據顯示，加密貨幣近來的賣壓是為了支應損失，而且可能還有一些部位仍待清算。

DailyFX分析師漢克斯說，比特幣行情主要受到市場信心和風險胃納的影響，若這些因素惡化，比特幣很容易就會再跌。

他認為，比特幣在之前跌破30,000美元大關後，預示將會繼續下跌，下個支撐為20,000美元，若連這個整數關卡都跌破，那麼距離「加密幣寒冬」就不遠了。

儘管最近比特幣賣壓沈重，但還不是比特幣創問世12年來最慘的紀錄。在2013年11月，比特幣價格在一個月內飆漲十倍，之後到2016年1月跌了87%；2017年時，比特幣價格狂漲近20倍，之後一年又狂瀉84%，一直到2020年底，才回到先前的高點。