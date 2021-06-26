英特爾：晶片 下半年缺貨達高峰

英特爾執行長基辛格。（美聯社）

外電報導，全球晶片 巨頭英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）指出，半導體缺貨將在下半年達到高峰，然後開始改善，但預期晶片產能在2023年前仍無法回到健康供需水準。

基辛格受訪指出，「晶片缺貨問題會在今年下半年達到高峰，隨後將觸底反彈、開始改善。」儘管如此，基辛格認為，「2023年前晶片產能仍回不到健康的供需情況」，對許多產業來說，在狀況好轉之前可能會碰到更糟的局面。

新冠疫情 在歐美地區逐漸降溫，帶動經濟開始觸底反彈，也讓所有電子產品出現大量零組件需求。基辛格指出，全球大部分地區封城及相應加速數位化轉變，進一步增強半導體產業需求。

英特爾是全球最大晶片處理器製造商，產品應用涵蓋伺服器、數據中心、PC等領域。基辛格強調，英特爾自家晶圓廠相比其他廠商更能滿足市場需求，但電腦其他零組件供應卻不足。

長期來看，基辛格看好半導體產業處於成長期，預期未來十年在5G、電動車及人工智慧（AI）發展下，將帶動半導體強勁需求。

新冠肺炎自2020年爆發後，全球半導體產業陷入缺貨潮，導致汽車、PC、智慧手機等終端應用都面臨零件短缺狀況。

台積電 總裁魏哲家曾在4月中法說會指出，客戶從去年第4季後拉高全年庫存水位，截至目前為止仍維持在健康水位，預料此現象還會維持一段期間，甚至到明年晶片短缺問題仍不會解決。

事實上，本波半導體零件並非全面缺貨，主要集中在半導體成熟製程領域，如8吋和12吋產能，讓電源管理晶片、射頻（RF）晶片、驅動IC持續吃緊，處理器、高階製程缺貨反而相對較輕。

晶圓代工產能供不應求，為此聯電近期積極汰舊換新機台，引進黃光、擴散、CMP、DF、蝕刻等機台，啟動兩岸同步擴產計畫，增幅3%至13%不等。

供應鏈透露，8吋晶圓代工報價較去年底大漲近四成，12吋漲幅也逾26%，加上第4季還要調價，估計今年全年8吋報價漲幅將突破五成，12吋也會超過三成。