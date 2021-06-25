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美消費支出停滯 通膨到底是過渡？或升溫？

編譯任中原、林奇賢／綜合外電
美國5月個人消費支出停滯，收入連續第二個月下滑，對第2季及後續經濟成長不利。（路透）
美國5月個人消費支出停滯，收入連續第二個月下滑，對第2季及後續經濟成長不利。（路透）

美國5月個人消費支出停滯，收入連續第二個月下滑，對第2季及後續經濟成長不利；通膨指標儘管持續上升，不過大致符合預期甚至不及預期，市場對通膨增溫疑慮暫時消除。美股25日早盤繼續上攻。

美國商務部25日公布，美國5月個人消費支出持平，遠遜於市場預估的增加0.4%，也遠不如4月時的成長0.9%（修正後）；扣除通膨後的實質支出不增反減0.4%，比市場預估的負0.1%及4月的增加0.3%（修正後）更差，顯示消費者的「報復性需求」力道減弱。

至於5月核心PCE平減指數月升0.5%，增幅低於預估的0.6%，也低於4月時的0.7%；與去年同月相比上升3.4%，符合預估，但比4月的上揚3.1%又更進一步上升。

上月整體PCE平減指數月升0.4%，升幅低於預估的0.5%，也低於4月時的0.6%升幅；比起去年同月則上升3.9%，符合預期，也比4月的3.6%升幅進一步上漲。

PCE平減指數走高，使通膨憂慮加深；不過聯準會（Fed）官員近日仍堅持這只是「過渡性」現象，等經濟恢復正常後通膨壓力便會消退。

上月個人所得增加2%，低於預估的2.5%。經濟學者指出，這反映出美國消費者花錢的意願下降，經濟恐有降溫跡象，這與Fed預期經濟成長強勁有些相悖；但通膨仍快速上升，且年升率遠超過2%目標，使Fed的政策立場備受考驗。

美國銀行（BofA）預期，美國通膨將維持在高檔二至四年，並表示只有金融市場崩跌，才能避免各國央行在未來半年緊縮貨幣政策。

美銀首席投資策略師哈奈特表示：「許多人認為通膨是過渡性的，同時卻又認為刺激措施、經濟成長、資產／大宗商品／房價通膨會持續下去，這點極為有趣。」

哈奈特預測，未來二至四年的美國通膨年升率將介於2%-4%。美銀指出，美國過去100年來的通膨年升率平均值為3%，2010年代為2%，去年為1%，但今年來的年化通膨率為8%。

美國 指數 投資

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