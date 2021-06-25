野村模型：台、美等六經濟體 未來三年金融危機風險高

日本投資銀行野村的預警模型顯示，美國、台灣等六個經濟體對未來12季爆發金融危機的抵抗力最弱。歐新社

財經網站MarketWatch報導，日本投資銀行野村（Nomura）依據五大預警徵候建置的模型顯示，此刻有六個經濟體對未來12季爆發金融危機的抵抗力最弱，其中美國 名列第一，台灣 也赫然在列。

野村駐新加坡經濟研究團隊建置的這套模型，是根據下列五項早期預警徵候：私部門信用對國內生產毛額（GDP）比率、債負比率、實質股價、實質房地產價格，以及實質有效匯率。

野村的模型顯示，目前看來，似乎有六個經濟體對未來12季發生金融危機的抵抗力最弱，依序是美國、日本、德國、台灣、瑞典和荷蘭，對利率衝擊（interest rate shock）壓力測試的抗壓力弱。

野村在報告中寫道：「新冠肺炎疫情迫使各國央行 把利率降到歷史低點，並擴大實施量化寬鬆（QE），大多數央行也維持異常寬鬆的政策環境，儘管經濟復甦日益明顯…這種環境有利於債務助長的資產價格榮景。然而，到某個時點，失衡破綻將會爆開，通常是突然發生，這可能導致信用緊俏，更糟的是爆發金融危機。」

野村這套模型稱為「卡姍德拉」（Cassandra），以希臘神話中有精準預言災難能力但從不被聽信的女先知命名。野村表示，自1990年代初以來在40個國家共發生53場危機，其中三分之二都被該模型正確料中。

野村表示，從金融循環（financial cycles）觀點來看金融危機，往往比透過景氣循環（ business cycles）觀點看得更清楚。

野村報告指出，金融循環通常「與大舉承擔風險有關，可能自我實現，因為快速的信用成長推升資產價格，連帶推升抵押價格，進而進一步促進信用可得性。金融循環由一波後繼乏力的經濟擴張所驅動，也為其推波助瀾，而擴張無法持久，從難以為繼的信用和資產價格榮景可見一斑」。