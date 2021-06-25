專家：下半年歐美疫苗出口將大增 引爆新興市場成長
紐約研究業者Exante Data創辦人諾德維格（Jens Nordvig）的分析報告顯示，今年下半年全球疫苗供應量增加，將引爆經濟成長，從而提振風險資產。金融業菁英每月付費數千美元以尋求諾德維格對全球投資資金流動的見解。
諾德維格在報告中寫道，雖然全球各地的解封正在受到新一波新冠疫情的影響，尤其是許多新興市場的疫苗接種率落後已開發國家，但情況正在改變。雖然致命的變種病毒正肆虐許多新興國家，印尼等地正力抗傳染力更強的新冠病毒，但這種情況不會持久。
曾是華爾街頂級外匯策略師、效力野村控股五年後自立門戶的諾德維格說，「全球形勢將顯著改善」，歐盟和美國的疫苗出口「將在未來幾個月激增，原因是這些地區產量增加，以及當地需求減少。這對新興市場來說，將是一個重大因素」。
MSCI新興市場指數已經從今年2月的高點，下跌超過5%，投資人對全球經濟成長復甦的樂觀期待，因為發展中國家疫苗接種緩慢而減弱。
諾德維克說：「全球疫苗供應的反懸崖效應意味，大多數新興市場國家可以在2021年下半達到獲致保護力的臨界值，允許大多數行業安全重啟。這明顯會在未來幾季支持全球增長，對新興市場經濟表現和全球風險資產產生正面影響。」
上一則
FB留言