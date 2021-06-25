專家：下半年歐美疫苗出口將大增 引爆新興市場成長

投資專家Jens Nordvig撰寫報告說，今年下半年全球疫苗供應量增加，將引爆經濟成長。（美聯社）

紐約研究業者Exante Data創辦人諾德維格（Jens Nordvig）的分析報告顯示，今年下半年全球疫苗 供應量增加，將引爆經濟成長，從而提振風險資產。金融業菁英每月付費數千美元以尋求諾德維格對全球投資 資金流動的見解。

諾德維格在報告中寫道，雖然全球各地的解封正在受到新一波新冠疫情的影響，尤其是許多新興市場 的疫苗接種率落後已開發國家，但情況正在改變。雖然致命的變種病毒正肆虐許多新興國家，印尼等地正力抗傳染力更強的新冠病毒，但這種情況不會持久。

曾是華爾街頂級外匯策略師、效力野村控股五年後自立門戶的諾德維格說，「全球形勢將顯著改善」，歐盟和美國的疫苗出口「將在未來幾個月激增，原因是這些地區產量增加，以及當地需求減少。這對新興市場來說，將是一個重大因素」。

MSCI新興市場指數已經從今年2月的高點，下跌超過5%，投資人對全球經濟成長復甦的樂觀期待，因為發展中國家疫苗接種緩慢而減弱。

諾德維克說：「全球疫苗供應的反懸崖效應意味，大多數新興市場國家可以在2021年下半達到獲致保護力的臨界值，允許大多數行業安全重啟。這明顯會在未來幾季支持全球增長，對新興市場經濟表現和全球風險資產產生正面影響。」