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美達成基建計畫協議 基建類股和鋼鐵股大漲

編譯洪啟原／綜合報導
拜登同意跨黨派議員磋商的基建計畫，激勵重機具大廠卡特彼勒股價上漲。（路透）
拜登同意跨黨派議員磋商的基建計畫，激勵重機具大廠卡特彼勒股價上漲。（路透）

重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）和鋼鐵業者股價大漲，美國總統拜登周四（24日）同意的最新基建計畫中，帶動美國相關需求的行情。

卡特彼勒24日盤中勁揚3.8%，創下三個月內最大盤中漲幅，尾盤收漲2.6%。美國鋼鐵（US Steel）也上漲3%，全美最大鋼鐵業者 Nucor漲2%，彭博美洲鋼鐵指數也漲2%。農機具製造商Deere和美國鋁業（Alcoa）股價也同步上揚。

金屬和機械製造商股價自今年來持續上揚，部分是因投資人押注政府支出將用於翻新道路、橋樑及隧道，有助提振相關需求。民主與共和黨歷經數月協商才通過這項基建協議。

拜登推文說：「我們已敲定一項方案。跨黨派參議員齊聚一堂、討論出基建協議，有助為美國創造數百萬個就業機會。」

美國政府對道路、交通系統及航道的支出激增，將為建材製造商和基建工程與設計業者創造大量的新需求。營建材料供應商Vulcan公司上漲3.3%，寫下近兩個月來最大漲幅。

Jacobs基建設計與工程集團股價也上漲。這家公司在拜登基建計畫資助的多個關鍵領域都有經營事業，包括水利、運輸及建築防災能力。Jacobs執行長Steve Demetriou說：「我們的客戶多年來持續要求政府推動這類投資。隨著政府投入創紀錄的支出，加上這五年來所有相關市場的資金穩定性，Jacobs準備為全美最大的基建挑戰提供創新解決方案。」

美國 股價 拜登

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