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基建法案達協議 史指那指創新高

財經新聞組／綜合報導
在拜登總統宣布白宮與兩黨參議員達成基礎建設協議後，美股飆升至盤中高點，史坦普500指數創下歷史新高。美聯社
在拜登總統宣布白宮與兩黨參議員達成基礎建設協議後，美股飆升至盤中高點，史坦普500指數創下歷史新高。美聯社

在拜登總統宣布白宮與兩黨參議員達成基礎建設協議後，美股飆升至盤中高點，史坦普500指數創下歷史新高。

史指上漲24.65點或0.58%收4266.49點，為歷史收盤新高，高於6月14日的紀錄高點，並完全收回因聯準會(Fed)意外政策轉向引發的跌幅。道瓊工業平均指數上漲322.58點或0.95%至3萬4196.82點，距歷史高點約2.6%。那斯達克綜合指數上漲97.98點或0.69%，續創1萬4369.71點的新紀錄。

基礎建設協議預計將包括超過國會底線的5000億元新支出，但遠低於民主黨的最初提案。共和黨反對總統將公司稅率從21%調升至28%。

各個類股都上漲，將股指推至新高。金融、能源和通訊服務是表現最好的類股。特斯拉上漲3.54%，而開拓重工上漲2.6%。

在Fed提高通膨預期並預測最快2023年就升息後，藍籌股道指遭遇去年10月以來最糟單周走勢，下跌3.5%。經濟復甦類股導致股指下跌，因為投資人認為Fed的鷹派升息態度將使經濟成長趨緩。史指上周下跌1.9%。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)22日在國會作證時重申，通膨壓力應該只是暫時的，似乎緩解了市場的不安情緒。

E-Trade投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示，「隨著本周股指觸及新高，投資人可能會開始接受Fed最終勢將升息的事實。」

在經濟數據方面，截至6月19日當周初請失業金人數總計41.1萬人，高於接受《道瓊》調查經濟學者估計的38萬人。

羅文嘉特說，「就業數據是經濟正在復甦的另一個證據，即使它可能比現階段一些人的預期來得稍微顛簸一些。」

銀行股在Fed年度銀行壓力測試結果公布前上漲，該結果定24日收盤後公布。該測試檢查銀行在各種假設的經濟衰退狀態下的表現。在疫情期間，銀行被迫凍結股利並停止回購。壓測結果應該可讓銀行業者可以開始提高支出。高盛上漲2.06%，摩根大通上漲0.93%。

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