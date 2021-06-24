萬物齊漲終有停止時刻 美二手車價似觸頂

Cox Automotive的分析師指出，美國二手車價格似乎已經觸頂，這波破紀錄的漲勢可能準備結束。(路透)

美國二手車 價格近來漲勢兇猛，也是推升通膨竄高背後那隻手，不過分析師指出，二手車價格似乎已經觸頂，這波破紀錄的漲勢可能準備要結束。

彭博資訊報導，Cox Automotive產業分析師拉希姆表示，中古車市的批發價格已觸頂，且零售市場應該會在未來幾周跟進，「截至目前的批發價登上顛峰，隨後應會開始下滑。相比於先前的凌厲漲勢，6月前兩周的上漲速度呈現放緩的趨勢。」中古車的批發價格向來是市場的領先指標。

美國5月通膨率年增率達5%，為2008年8月來最高點，二手車價格可謂「功不可沒」；4月二手房車和卡車的價格比3月高出10%，5月更上一層樓，又比4月高7.3%；二手車價格占整體物價增幅的三分之一。

中古車市場之所以熱絡，主要是各國為防疫，封鎖措施，加上車用晶片 短缺，迫使新車生產速度放緩。此外，有別於以往的經濟衰退，這次無力償還車貸導致車子遭扣押的人數減少，切斷中古車的一個供貨來源。

另一方面，中古車的購車需求大增，也是帶動價格大漲的一個因素。新冠疫情使美國人不愛搭大眾運輸工具，政府祭出的刺激措施也有助自用車的需求。租車業者去年因旅遊人潮大減而出售自家車隊，如今卻爭相採購二手車，重組車隊。

若二手車這波價格上漲的態勢不變，甚至擴及經濟的其他層面，美國恐怕要面臨數十年來首次經濟持續過熱的情況。有些決策官員仍堅信，通膨壓力將逐漸消退，他們不斷重申，更廣泛的通膨趨勢，大多是暫時性現象。

聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）日前曾表示，雖然二手車價格上漲的壓力，「可能在夏季持續數月時間，但我預計接下來幾季便會消退，還可能稍微回落。」

不過對於二手車價格後續走勢，市場仍有歧見，Cox Automotiveur指出，在二手車拍賣場上出現的幾個領先指標，顯示這波行情可能將結束。但二手車經銷商徹納則說，在供給遠多於需求前，二手車價格不會驟降。車廠仍需晶片來生產新車，他認為這波行情會持續下去。