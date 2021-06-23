我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登轉向？傳尋求與中國高層會晤

美國血清研究：去年7月前確診黑數就有1680萬例

大仁說財經 | 中性服飾將成最新時尚潮流

文／張大仁
LGBTQ認同將成時尚界新風格。（路透）
LGBTQ認同將成時尚界新風格。（路透）

在走進一家傳統百貨公司或在網路上瀏覽最喜歡的零售網站時，購物者通常會首先依據性別來選擇瀏覽服裝選項：男士或女士、女孩或男孩。

但某些時尚愛好者並不認同這種性別二元論，特別是Z世代消費者，正在創造對更具包容性和性別中立的時尚產品的需求。這促使想要從中獲利的商家注意到這個賣點。

例如，青少年服飾零售商PacSun的2021年夏季廣告行銷就是以所謂的「無性別」風格為特色，相關產品在2020年9月推出。

它包括一個名為Color Theory的全新PacSun無性別生態時尚系列，其中包含各種全棉服飾，例如運動褲和連帽衫。在其網站上的中性商店已經推出一系列純色和印染的T卹、運動褲、工作褲和緊身褲。

由於客戶有此需求，Abercrombie & Fitch於2018年為5至14歲的兒童推出第一個性別界限模糊包容的服裝系列，名為「Everybody Collection」，提供各種童裝，泛及迷彩印花、飛行夾克和因滑板文化而備受歡迎的圓領運動衫和T卹。

最近，這家服裝連鎖店5月與The Trevor Project合作推出一個新系列，該組織是針對女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒和對性別認同感到疑惑的人(LGBTQ)等年輕人進行自殺預防和危機干預服務。這個男女皆宜的兒童和成人系列包括T卹、短褲、連帽衫、夾克、帽子、涼鞋和香水。

各家品牌推出的系列服飾不限於某些顏色，並且適用於女孩、男孩、男人和女人。相對地，它們是「無性別的」，因為時尚是不斷流動的，不是天賦的男性化或女性化，而且款式適用所有體型。

為什麼零售商正在趕上這波趨勢

商店有充分的理由推出此類系列。

全球行銷和諮詢公司Wunderman Thompson於2020年12月對1000名16-24歲的美國消費者進行調查，其中70%受訪者同意或強烈同意性別不再像過去那樣對一個人進行限定。

紐約時裝技術學院時尚商業管理教授卡特(Shawn Grain Carter)說，「時尚反映出一個世代的文化和政治信仰，而它們通常是由年輕人領頭。」

他說，「如果像Nordstrom和Saks這樣的傳統零售商要生存下去，就必須反映出這個世代的價值體系，以獲得終身忠誠度。」

有個品牌正在協助百貨業者做到這一點。Phluid Project是一個中性服裝品牌，與Nordstrom、目標百貨(Target)、絲芙蘭(Sephora)等零售商合作，最近更加入精品零售商Saks Fifth Avenue的直銷店Saks Off Fifth，在5000多家店面展售。

Phluid Project CEO兼創始人史密斯(Rob Smith)說，「我們生活在一個二元化社會中。所以我喜歡年輕的Z世代消費者的一點，就是他們在各個方面都在挑戰這種結構，包括時尚在內。」

Saks Off Fifth在6月初推出了其首個獨家中性服裝和配飾系列，並將其100%收益捐贈給史密斯創立的宣傳機構The Phluid Foundation。該系列在T卹、帽子、運動鞋和手提袋上採用彩虹設計，售價不到50元。

Saks Off Fifth行銷資深副總裁格里芬(Sara Griffin)表示，Phluid Project系列「是迎合年輕世代購物者的第一步」，他們不太在乎以傳統性別分類服裝的方式。

她說，「我們正在傾聽客戶的意見，並將繼續做出調整。」並補充說，該公司將與Phluid繼續合作，在秋季推出新商品。

零售商 Nordstrom 目標百貨

上一則

史指反彈暫歇 那指續創新高

延伸閱讀

奧運史上第一人 紐西蘭變性舉重選手將征戰東奧

奧運史上第一人 紐西蘭變性舉重選手將征戰東奧
台灣能分到多少美國疫苗？白宮：出貨會時告知

台灣能分到多少美國疫苗？白宮：出貨會時告知

台能分到多少美疫苗？白宮：出貨時告知

台能分到多少美疫苗？白宮：出貨時告知
蕭美琴：美疫苗分配還在安排調度 全力爭取美方加速

蕭美琴：美疫苗分配還在安排調度 全力爭取美方加速

熱門新聞

羅伯特・清崎預測比特幣將跌至24,000美元。路透

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

2021-06-21 14:19
台積電代工製造蘋果、高通等知名企業所設計的晶片，近年來躍為全世界最重要的半導體公司，對全球經濟影響甚鉅。路透

WSJ：台積電主宰全球晶片供應 置全球於「脆弱處境」

2021-06-19 08:23
專家籲購屋族耐心等待。（歐新社）

天價買房？專家：等降溫再說

2021-06-18 19:01
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。(路透)

中國比特幣圈掀移民潮 逾半數礦工可能移居德州

2021-06-17 13:49
克里夫蘭聯邦準備銀行製作樂高動畫來解釋通膨。（影片截圖）

何謂通膨？聯準會用3分鐘「樂高小鎮」影片解釋

2021-06-22 03:29
穆迪分析公司首席經濟學者詹迪（Mark Zandi）警告投資人，通膨與估值問題可能會讓股市回檔修正。路透

穆迪分析：當心通膨釀利空 股市恐回檔20%、花1年回升

2021-06-20 18:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了