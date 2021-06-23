1970年代夢魘重現？克魯曼：通膨恐慌上周被撲滅

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

警告1970年代停滯性通膨（stagflation）將捲土重來的示警聲今年來不絕於耳，有些人只見1月至5月物價大漲就遽下斷語，但對深入檢視數據來龍去脈的人士而言，「通膨恐慌」已在上周宣告終結。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）在紐約時報專欄撰文說，最近的數據和聯準會（Fed）最新的政策聲明，已戳破所謂「通膨將持續爆發」的論點。他指出，那個論點若要成立，必須宣稱Fed在智識上或道德上（或兩者皆是）都無能為力。換句話說，通膨要引起恐慌，你必須相信Fed量測通膨的模型完全錯誤，或認定Fed欠缺在經濟過熱時踩煞車降溫的政治勇氣。

克魯曼指出，這兩種看法的可信度已大減。

先談通膨理論。克魯曼說，1970代以降，尤其在經濟學家戈登（Robert Gordon）1975年發表一篇影響深遠的論文之後，經濟學界就設法分清楚哪些是暫時性的通膨率波動（受一時性的因素驅動），哪些又是基礎的「核心」通膨率變化（較穩定得多，但若是居高不下也更難降下來）。主要觀念是：政策應大致忽略來得急去得也快的暫時性通膨；唯有在核心通膨率看來太高（或太低）的情況下，才需要擔心。

自2004年以降，Fed定期公布核心通膨率估計數據，剔除掉波動劇烈惡名昭彰的食物與能源價格，並以這項指標作盾牌，擋掉每見到暫時性通膨率竄升時就要求收緊貨幣 政策的聲浪。例如在2010-2011期間，當時石油和其他大宗商品行情勁揚，共和黨人士就指控Fed冒著「貨幣貶值」的風險。但事後證明Fed是對的：通膨很快就消退。而明辨兩者的區別，協助Fed在通膨恐慌和通縮恐慌來襲時，仍能保持鎮定，不隨虛驚起舞。

同理，今年Fed頻頻強調，最近物價勁揚只是暫時現象，主要肇因於新冠肺炎疫情相關的供應鏈受阻問題，造成二手車、木材等價格大漲。Fed認為，這段物價猛竄的時期，如同2010-2011通膨短暫勁升那般，不久就會煙消雲散。

此刻看來，Fed的判斷正確。木材價格近幾周來已大幅回跌。黃銅等工業用金屬價格也降了下來。二手車價格仍非常高，但漲勢已停頓，或許已經要觸頂下滑。核心通膨指標這回又贏了。

再來檢視另一個警告通膨將一發不可收拾的論點。大意如下：拜登政府的「美國 紓困計畫」在經濟挹注巨量的購買力，而美國家庭在疫情期間積攢了大量存款，現在準備大肆揮霍，因此批評者警告，這將是「太多資金追逐太少物資」的典型案例，將導致易波動的物價和基礎通膨率都大幅竄升。

然而，要對這套說法信以為真，你必須認定即將來臨的這波榮景盛況非比尋常，甚至超越大多數民間預測師的預期，而且也得相信有能力抑制經濟過熱的Fed，會任憑通膨失控而坐視不管。

上周Fed負責制定貨幣政策的公開市場操作委員會（FOMC）發布聲明，已讓上述說法變得更不可信。Fed並未宣布任何實際的政策變更，外界只能從聲明語氣的變化，來找尋未來政策走向的蛛絲馬跡。但Fed觀察家普遍認為，最新政策聲明顯示Fed立場轉趨「鷹派」，展現更願意在萬一經濟成長真的超速時踩煞車。

克魯曼認為並沒有踩煞車的必要，但Fed光是表明必要時會採取行動，大致上就瓦解所謂「重蹈1970年代覆轍」推論的論據。他表示，持平而論，基於當今美國政府對經濟的支持規模空前，擔心通膨復熾的理由的確較充足；只是通膨威脅論的激烈程度與實際的風險不成比例，而現在看來，這些風險又比數周前降低許多。