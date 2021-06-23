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IMF周五將討論發行6500億美元SDR提案

編譯林聰毅／綜合外電
IMF將在25日討論發行6,500億美元SDR提案，總裁喬治艾娃希望8月中就能通過，以盡早幫助受疫情重創的弱勢國家。路透
IMF將在25日討論發行6,500億美元SDR提案，總裁喬治艾娃希望8月中就能通過，以盡早幫助受疫情重創的弱勢國家。路透

國際貨幣基金（IMF）25日將討論一項創紀錄的6,500億美元新準備金提案，希望能在8月中旬以前通過，以幫助在疫情期間蒙受重大經濟與健康損失的弱勢國家。

由會員國的24名代表及總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）組成的IMF執行董事會，將在本周五審查這項提案的具體細節。 據兩位知情人士透露，執行董事會對這項提案並無太大爭議。

執行董事會可能會在所謂的「時效終止」的基礎上考慮本案，意味著如果幾天內沒有成員反對或要求進一步開會或正式討論，這項提案將被視為已獲通過，並將送至理事會進行最終批准。理事會是由 190 個會員的財政部長或央行總裁組成。

從作業上來看，這個步驟可能需數周時間。喬治艾娃曾說，她希望在 8 月中旬以前完成這項準備金（也就是特別提款權，SDR）計畫的程序。

IMF正準備向其會員國提供該機構有史以來最大的資源注入，以提高全球流動性，並且幫助新興國家和低所得國家因應不斷增加的債務和新冠疫情的影響。

IMF還在尋找各種方法，將SDR從沒有需要的富裕國家轉移到有需要較弱勢國家。這個目標已可透過對該基金的減貧與增長信託基金捐款來實現，因為這個信託基金僅對低所得國家提供無息貸款

疫情 貸款 央行

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