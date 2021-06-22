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微軟創歷史 入榜2兆美元俱樂部

季晶晶
微軟市值22日短暫跨越2兆美元。（路透）
微軟市值22日短暫跨越2兆美元。（路透）

編譯季晶晶／綜合外電微軟公司（Apple）股價周二（22日）上漲，成為美國第2家市值超過2兆美元的公司，市場押注其雲端運算和企業軟體霸業能在後疫情時代進一步擴張。該股一度上漲1.1%至265.64美元，剛剛好讓市值跨越2兆美元大關，是蘋果（Apple）之外唯一邁過此一門檻的美國上市公司。蘋果目前市值大約2.23兆美元。但微軟收盤時回落1美分至265.51, 距2兆美元少3億美元。2019年上市的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）也曾進入2兆美元俱樂部，周二時價值1.9兆美元。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）自2014年上任以來，已經重塑這家總部在華盛頓州雷德蒙德的公司，成為全球最大雲端運算軟體銷售商。微軟也是迄今唯一一家逃過最近反托拉斯審查浪潮的美國最大型科技公司之一，使其在收購和產品擴張上有較大的自由度。今年來，該股上漲19%，勝過蘋果和亞馬遜，因投資人看好微軟的營收和獲利能有長期成長，在機器學習和雲端運算等領域都將繼續擴張。該公司4月下旬發布的止於3月底的第3季財報，營收較一年前成長19%達到418億美元，優於市場預期，各部門都展現強勁成長。Clearbridge Investments資深研究分析師Hilary Frisch表示，微軟「涉足許多方面，全都做得很好：遊戲、雲端、自動化、分析、人工智慧。在科技領域是一個極有價值的品牌，應能受惠於經濟重啟，以及更明顯轉向雲端的趨勢」。微軟自首次公開募股到市值突破1兆美元，花了33年的時間，但下一個1兆美元只花了大約兩年，主要是疫情前和此一公衛危機期間科技股人氣飆升。蘋果市值是在去年達到2兆美元，寫下華爾街紀錄。追趕在蘋果和微軟之後的美國企業是市場近1.8兆美元的亞馬遜，以及1.6兆美元的谷歌母公司Alphabet 。

微軟 雲端 蘋果

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