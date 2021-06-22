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比特幣盤中逆轉 那指收盤創新高

財經新聞組／綜合報導
比特幣盤中由低點回升，那指收盤創下新高。(美聯社)
比特幣盤中由低點回升，那指收盤創下新高。(美聯社)

史坦普500指數收盤接近新高紀錄，而以科技股為主的那斯達克綜合指數攀升至歷史新高，因為比特幣盤中由低點回升。

道瓊工業平均指數在21日創下3月以來最佳單日走勢後上漲68.61點或0.2%至3萬3945.58點。史指上漲21.65點或0.51%至4246.44點。而那指收復早前跌幅並上漲111.79點或0.79%至1萬4253.27點，創下新高。

比特幣走勢瘋狂，一度短暫跌破3萬元，然後再度回升。盤中一度抹去2021年全年漲幅。而隨著這個數位貨幣從低點反彈，持有比特幣的特斯拉上漲0.46%。

主要科技股領漲，Netflix上漲2.38%，而亞馬遜、臉書、蘋果和微軟均上漲至少1%。即使歐盟委員會對谷歌廣告部門展開調查，Alphabet也走高。

道指21日上漲580點，創3月5日以來的最佳單日表現，因與經濟復甦相關類股從上周因對聯準會(Fed)通膨和升息預測引發的拋售中反彈。

景順(Invesco)首席全球市場策略師胡珀(Kristina Hooper)說：「這是一段不穩定時期，股市已很久沒有出現任何重大拋售，而且Fed在試圖過渡到正常化中的每一次言論都變得更加敏感。」

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)22日在眾議院就Fed應對疫情措施作證。他在21日晚間聽證會前發表的講話支持了一種觀點，即Fed準備很快開始討論取消疫情期間採取的一些空前的紓困措施。

隨著鮑爾回答眾議院議員的問題，股指在盤中創下高點。鮑爾的訊息似乎沒有明顯推升股指，但他看好經濟復甦，並堅持認為通膨只是暫時性的。交易員擔心鮑爾在升息問題上會比上周的Fed更加鷹派，這也獲得緩解。

根據Fed發布的消息，鮑爾22日表示：「自上次開會以來，經濟已顯示出持續改善。」「廣泛接種疫苗加入空前的貨幣和財政政策措施，為復甦提供了強有力的支持。經濟活動和就業指標繼續加強，今年的實質GDP似乎可望實現數十年來最快的成長。」

他說，「近幾個月通貨膨脹率明顯上升。」但指出，其中大部分是暫時性的影響，從長遠來看，通膨最終會回落至2%。

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