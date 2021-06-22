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鮑爾今赴國會作證 美股早盤持平

編譯王巧文／綜合外電
美股22日早盤在平盤附近狹幅波動。(美聯社)
美股22日早盤在平盤附近狹幅波動。(美聯社)

美股22日早盤在平盤附近狹幅波動，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將在美東時間22日下午2時赴眾院作證，為市場關注焦點。

道瓊工業指數22日早盤跌70點，或0.21%；標普500指數跌0.06%；那斯達克指數漲0.04%；費城半導體指數跌0.22%%；台積電ADR跌0.8%，特斯拉小漲0.06%。

大宗商品類股早盤走跌，戴文能源（Devon Energy）、西方石油（Occidental）都下跌逾1%。經濟重啟概念股早盤走低，挪威郵輪跌1.9%、波音也跌逾1%。

在歐盟執委會宣布對Google廣告業務展開正式調查後，Google母公司字母22日早盤小跌0.13%。

鮑爾將赴國會作證，他在預先備妥的書面證詞重申，美國通膨確實已升高，但一旦供需失衡的情況解決，應當就會向目標值2%回落，暗示他仍維持近來通膨上升只是過渡現象的觀點。

鮑爾表示，美國經濟持續好轉，大規模疫苗接種計畫及空前貨幣政策和刺激措施，為景氣復甦帶來強力支撐；經濟活動和就業指標持續上升，且今年實質國內生產毛額（GDP）成長率有望寫下數十年最大增幅。

指數 美國 鮑爾

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