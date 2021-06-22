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海底撈市值蒸發2400億港元 張勇痛失「新加坡首富」

編譯中心／綜合報導
海底撈創始人張勇。(中新社)
海底撈創始人張勇。(中新社)

中國火鍋品牌一哥「海底撈」曾憑借其「無微不至」的服務走紅，並迅速成為「火鍋第一股」，但近四個月其股價暴跌超2400億港元（約309億美元），掌門人張勇也失去「新加坡首富」之位。

長江商報報導，張勇曾將海底撈定位於大眾品牌，並提倡越便宜越好。「高端餐飲不賺錢，有些品牌做得很精緻，花了很多錢，請了很多明星，都知道它很高級，但真正賺錢的，比如星巴克、麥當勞，其實就是大眾品牌的東西。」

實際上，外界普遍觀點是，讓海底撈名聲大噪的，不是性價比，而是服務。但張勇卻不這麼認為，他認為海底撈之所以強大、所向披靡，核心競爭力是他獨創的、能激發員工創意、熱情、積極性的一套人力資源體系，這是海底撈自己摸索嘗試出來的，也是餐飲行業所獨有的。

但這種商業邏輯也有弊端，在口味方面，海底撈越來越多的評價集中在「味道一般」、「不難吃」等等，基本上喪失了餐飲行業最核心的競爭力。截至6月18日港股收盤，海底撈報39.5港元，總市值2094億。相對於今年2月15日，海底撈股價漲至85.8港元，總市值超過4500億港元，短短四個月，市值蒸發超2400億港元。

張勇夫婦2018年曾以550億元人民幣的財富位居2018年胡潤百富榜第34位。2019年8月29日，福布斯（Forbes）亞洲雜誌發布最新的新加坡50大富豪榜，張勇以138億（約192億新元）美元淨資產登上榜首，成新加坡新首富。

但近幾個月，海底撈股價暴跌不止，張勇也失去了新加坡首富寶座。

對於股價下跌的原因，海底撈將其歸結為疫情影響。市場普遍認為，疫情影響是主要原因，但也暴露出海底撈對市場環境反應不足，甚至是管理體制上的短板。在去年疫情爆發後，海底撈被網友吐槽：店裡菜品價錢比以前高很多，一部分菜品上漲5%，有的甚至超過了28%。除了「暗中」漲價，屢次曝光的食品質量問題，也讓海底撈的形象大打折扣。

新加坡 股價 疫情

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