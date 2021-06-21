比特幣驚現「死亡交叉」 面臨3萬美元保衛戰

比特幣技術線圖出現死亡交叉，50日移動平均線跌破200日均線。（路透）

隨著一連串與中國進一步打壓加密貨幣挖礦的消息出爐、引發市場拋售比特幣 ，分析師指出，比特幣的技術線圖出現「死亡交叉」的不妙訊號，即50日移動平均線跌破200日均線，這代表未來可能面臨更多痛苦行情。

比特幣在過去兩個月下跌40%，許多分析人士已經預料到死亡交叉的形成。

不過，資產管理公司Miller Tabak 首席市場策略師Matt Maley表示，由於200日移動平均線依然向上，因此有理由相信這次的死亡交叉或許並不那麼可怕，但他警告說，若200日均線「開始下滑時，將更加令人關注」。

確實，比特幣在2020年3月也曾出現死亡交叉，但並沒有妨礙其後續大漲並在2個月後形成黃金交叉。然而，2019年11月出現死亡交叉後，比特幣隨後一個月走勢不佳。

比特幣已跌至兩周低點，在21日晚間近9時左右重挫逾10%至3萬1792美元，此前中國宣布約談支付寶和部分銀行，要求不得為虛擬貨幣 交易提供相關服務，這反映中國打算進一切所能消除任何在加密貨幣交易方面遺留的漏洞。

嘉信理財首席全球投資 策略師Jeffrey Kleintop表示：「關於打壓的事實可能確實會奪走它的一些光芒」，「我不確定這是個長期方向改變的訊號，但勢必會造成一些波動。沒有人確定打壓的程度，而中國大陸又是比特幣市場的重要力量。」

一些技術分析師還表示，比特幣上周未能重新站上4萬美元，代表有可能再度下探3萬美元，也就是5月大跌時曾短暫觸及的水準。如果發生這種情況，在2萬美元之上可能很難找到支撐。

其他加密貨幣也回檔，追蹤主要數位貨幣的彭博銀河加密貨幣指數一度下跌13%，至2月以來最低點。

數位資產投資策略公司CoinShares策略長德米羅爾斯表示：「現在有大量的恐懼，當恐懼出現時，人們就會拋售風險資產。整體來說，投資人很不安。」該公司的ETF產品已連續六周資金流出。德米羅爾斯說，投資人正把資金轉進Tether等穩定幣，當市場出現利多因素時，有望推動加密貨幣價格上漲。