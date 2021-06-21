韓媒：這三個原因 讓三星超越不了台積電

台積電在晶圓代工領域的年度投資額是三星的三倍。路透

三星 電子宣布力拚在2030年前成為系統半導體龍頭以來，轉眼已過了兩年多，專家認為，三星仍難以超越全球晶圓代工龍頭台積電 。

韓媒Business Korea報導，業界專家表示，三星電子應從三處著手：投資、專業技能及客戶信任，台積電正是在這三個方面遠遠領先，也是三星難以將記憶體晶片 的優勢擴大至晶圓代工領域的原因。

台積電在晶圓代工領域的全年投資額大約是三星的三倍；儘管三星在半導體的整體投資額超過台積電，但晶圓代工僅占一小部分。因此，三星必須縮小與台積電在晶圓代工業務上的差距，並維持在記憶體晶片市場的領先地位。

台積電的5奈米製程在今年開始量產，且力拚明年3奈米製程也能在台灣量產；台積電正在研發2奈米製程，目標是在2024年前開始量產。

儘管三星同樣在2021年宣布成功量產5奈米產品，但專家指出，三星的良率太低，因此三星並未「成功量產」。在晶圓代工市場，向蘋果、高通等客戶供應產品至關重要，但目前沒有企業向三星下5奈米製程訂單。

取得企業客戶信任是三星的一大弱點。三星的系統半導體部門（System LSI）負責設計與銷售智慧型手機的應用處理器（AP），但需要將晶片設計交給晶圓代工廠的客戶，通常傾向交給台積電，而非三星，原因是台積電只參與晶圓代工業務，因此企業客戶無須擔心資訊外洩。

鑒於此，業界不斷傳出三星將分拆晶圓代工部門的消息，但三星若真的這麼做，就不能再將記憶體晶片部門的獲利投入晶圓代工部門。換句話說，在晶圓代工部門能獨當一面前，分拆的可能性不大。

業界人士建議三星建立系統半導體生態系，作為替代方案，這代表三星幫助南韓企業在無晶圓廠、晶圓代工及封裝等領域發展；三星已在二至三年前強化與上下游企業的合作。