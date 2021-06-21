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股指跌深後反彈 道指大漲586點

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股指跌深後反彈 道指大漲586點

財經新聞組／綜合報導
美股大漲，收復了因聯準會(Fed)政策轉變造成的部分嚴重跌幅。(美聯社)
美股大漲，收復了因聯準會(Fed)政策轉變造成的部分嚴重跌幅。(美聯社)

美股大漲，收復了因聯準會(Fed)政策轉變造成的部分嚴重跌幅。

道瓊工業平均指數上漲586.57點或1.76%至3萬3876.65點，為3月5日以來最佳單日表現；道指上周走勢為10月以來最糟。史坦普500指數上漲58.34點或1.4%收4224.79點，距離歷史高點不到1%。那斯達克綜合指數表現相對不佳，僅上漲111.1點或0.79%至1萬4141.48點，因為亞馬遜、特斯拉、輝達和Netflix等關鍵科技股出現下跌。

由於史指能源類股上漲近3%，上周遭重創的商品類股市場反彈。德文能源(Devon Energy)和西方石油(Occidental Petroleum)分別上漲至少5%，而埃克森美孚和雪佛龍均上漲2%。包括挪威郵輪公司、Gap和波音公司在內的經濟重啟類股也走高。摩根大通、美國商銀和高盛等銀行股也出現反彈。

這些與經濟復甦相關的類股是上周大跌的禍首。史指金融和材料類股上周下跌超過6%，能源類股下跌超過5%，工業類股跌幅超過3%。

投資人上周消化了Fed的最新經濟預測，並擔心升息可能比預期來得更早。Fed 16日調升通膨預期，並預測2023年開始升息。

City Index資深金融市場分析師辛科塔(Fiona Cincotta)表示：「Fed引發的拋售似乎有些過頭了。」「Fed上周突然轉向鷹派，預計2023年升息2次，讓市場措手不及。」

聖路易Fed分行長布拉德(Jim Bullard)18日表示，Fed傾向於更加「鷹派」並在2022年升息是很自然的。

道指上周下跌3.5%，而史指和那指分別下跌1.9%和0.2%。

高盛美國首席股票策略師威爾森(Mike Wilson)在報告中表示：「Fed上周採取縮減規模的『意外』宣布導致股市走低，只是讓人們開始認知到幾個月前就已開始的緊縮趨勢。」「再加上經濟和獲利修正的峰值變化率，今年夏季走勢會更加艱難。」

亞洲股市隔夜下跌和比特幣大幅下跌，美股表現相對強勁。日本日經225指數21日一度下跌4%，汽車製造商日產和本田領跌。日經收跌3.3%。

與此同時，隨著中國繼續打擊加密貨幣挖礦，比特幣下跌逾7%至3萬2500元。

上周美國國債殖利率曲線趨於平緩，重挫銀行股並發了潛在經濟放緩的訊號。2年期國債的短期國債殖利率上漲，反映出Fed升息預期。10年期國債等長期殖利率回落，代表對經濟成長的樂觀情緒減弱。

殖利率 升息 指數

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