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Best Buy前執行長：領導以人為本 超級英雄已落伍

中央社／舊金山19日專電
Best Buy前執行長、哈佛商業評論暢銷書作者喬利（Hubert Joly）。（美西玉山提供）
Best Buy前執行長、哈佛商業評論暢銷書作者喬利（Hubert Joly）。（美西玉山提供）

百思買前執行長喬里（Hubert Joly）提倡以「人」為本的領導力，他說，當今沒人想追隨超級英雄、知道所有答案的領導人，把人放在中心的組織，會創造非凡成果。

喬里於2012年擔任百思買（Best Buy）執行長，以「重建藍衫」（Renew Blue）轉型計畫，工作人員穿著藍色制服、熱情提供諮詢服務等管理改變，讓百思買股價在2013年翻了3倍。

2019年6月喬里卸下執行長職務，擔任執行董事長。2020年他到哈佛大學商學院任教，同時擔任百思買執行長和董事會的顧問。

喬里18日擔任美西玉山科技協會田長霖講座主講人，與美西玉山理事長謝忠高（Peter Hsieh）進行線上對談，從「企業之心（The Heart of Business）」談企業永續經營和反敗為勝之道。

美西玉山理事長謝忠高。（美西玉山提供）
美西玉山理事長謝忠高。（美西玉山提供）

百思買在2011年時股價掉了40%，品牌搖搖欲墜。但現在走進百思買店內，就像進入結合蘋果公司、三星、微軟、谷歌等的複合式商家，產品價格又可與電商龍頭亞馬遜平台拚比。

喬里說，「百思買透過合作創造巨大變化，就是雙贏」，客人在店家能看到各家產品，供應商能夠展示產品、且在經濟上幫助了百思買。

疫情正在全球大流行，他認為，世界上還有另一種流行病叫做「零和遊戲」的想法，似乎不是你贏就是我輸。他建議把新冠病毒（COVID-19）疫情當成一個邀請，讓企業重新啟動、重新思考和想像的機會，在接下來幾年裡，「如果以目標、人性和情感來領導，對企業家來說可能是非常振奮人心的時期，能把80億美元變成880億美元」。

「領導力就是深入內部、由內往外」。喬里說，當人們居家避疫、不能外出時，對每個人都是困難的時刻，如同搭飛機若緊急面罩降下來，要先把自己的面罩戴好，才能幫助別人。以人性為目標的領導，必須認識員工和客戶；而領導人要以身體的所有部位包括腦、心、靈魂、內臟、眼睛和耳朵來領導。

帶著哲學家風範思考與進行組織管理的喬里，曾被哈佛商業評論評為「世界上表現最佳的100位CEO」之一。在著作「企業之心」一書中，他強調以人與愛為出發的企業之心才是正道。

現年61歲的喬里說，把領導者當成某種超級英雄，會議室裡最聰明、知道所有答案的人，由權力、名譽、榮耀和金錢驅動的領導力已是上世紀的事，「現在沒有人願意追隨這樣的領導者」。

「每個人都想過有意義的美好生活。」他表示，員工有選擇，尤其在疫情之後，很多人重新思考生活的優先順序。員工重要、還是客戶重要是雞生蛋、蛋生雞的問題，只要「把人放在中心」的公司，可以創造非凡的成果，因為「公司沒有人就很難服務客戶」。

百思買是全球家用電器、電子產品零售龍頭，擁有超過千家門市，在美國的機場和商場另有「無人自助商店」。

疫情 股價 美國

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