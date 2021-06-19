「飛天計程車」何時上路？ 已拿到獲航空業訂單

美國 、英國 及巴西的飛天計程車新創公司取得重大商業突破，分別贏得航空公司訂單，朝實現翱翔於大都市天空的目標，又跨進一步。

英國Vertical航太集團已從美國航空（American Airlines）、維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）等買家，獲得多達1000架電動飛機的有條件訂單，總價值上看40億美元。

巴西航空工業公司（Embraer）也證實與一家上市公司展開洽談，要把旗下的電動垂直起降飛機（eVTOL）研發部門，併入該上市公司。

美國加州新創公司Archer Aviation在獲得聯合航空投資 2000萬美元後，展示名為「Maker」的電動飛機，聯合航空將採購200架「Maker」。

雖然目前還沒有飛天計程車獲得商業用途認證，但歐洲最高航空監管當局預期，最快2024年將授權電動飛天計程車。

航空公司正開始陸續下單採購飛天計程車，因為看好這類工具將有發展地區運輸新商業模式的潛力，在此同時，航空公司主要的長途飛行事業正面臨減少碳排放和新冠疫情衝擊等壓力。

飛機租賃業者阿瓦隆（Avolon Holdings）已投資Vertical 1,500萬美元，執行長史拉特利表示：「我們相信這是都市空中移動下一場重要進化的開端，意義可能和噴射機時代一樣重大。」

飛天計程車只能夠搭載少數幾名乘客，有點類似電動直升機，但是飛行時更安靜、更敏捷，而且能靠多個小型電動旋翼運作，達成零排放。

飛天計程車主要用於短程飛行，每次航行最長距離約為100英里（160.9公里），預期將用來載運富裕的通勤人士，以避開都市主要幹道的塞車。許多電動垂直起降飛機製造商都計劃，最終將推出無人駕駛機版本。