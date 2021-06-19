中國貨車界Uber 滿幫集團擬登紐交所

繼滴滴之後，有「中國 貨車界Uber」之稱的滿幫集團已啟動招股，有消息稱，滿幫集團最快於6月22日登陸紐交所。

香港經濟日報報導，滿幫集團是中國最大的貨車匹配資訊平台，公司擬透過美國 IPO，集資最多15.7億美元，有望成為年內美股最大型的中概新股，並擬於紐交所掛牌。

滿幫集團擬發行8,250萬股ADS，美股價格介於17至19美元。若最終以上限定價，滿幫有機會超越年初霧芯科技的集資規模。滿幫的投資 人包括軟銀、騰訊、紅杉資本等。

滿幫集團由江蘇運滿滿和貴州貨車幫於2017年合併而成。文件顯示，滿幫集團2020年全年GTV（平台總交易額）達人民幣1,738億元（約美金269億元），訂單量7,170萬單，共計280萬個卡車司機在平台上完成貨運訂單，約占中國中重型卡車司機的20%。今年首季，GTV達人民幣515億元（約美金79億元），年增108%。

CIC諮詢報告顯示，若按GTV來計算，滿幫集團是2020年全球最大的數位貨運平台。

有消息稱，滿幫集團最快於6月22日登陸紐交所。

值得注意的是，天眼查資訊顯示，6月18日，也就是公司即將登陸紐交所的前夕，滿幫集團又獲一輪戰略投資，投資方為中國石化資本，但交易金額暫未披露。

招股書顯示，滿幫集團CEO張暉直接持有33億股，占公司發行前總股本的16.6%，軟銀旗下的軟銀願景基金持股22.2%，為公司最大的外部持股方，大股東紅杉資本持股7.2%。而也擬在美國上市的滴滴，軟銀同樣是最大股東。