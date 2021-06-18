道指本周跌3.5% 去年10月來最大

美股下跌，道瓊工業平均指數創10月以來最大單周跌幅。(美聯社)

美股下跌，道瓊工業平均指數創10月以來最大單周跌幅，交易員擔心聯準會(Fed)可能會比預期更早開始升息 。經濟復甦類股領跌。

道指下跌533.37點或1.58%至3萬3290.08點，本周跌幅達3.5%。史坦普500指數下跌55.41點或1.31%至4166.45點，本周跌幅1.9%。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌130.97點或0.92%至1萬4030.38點，本周下跌0.2%。

聖路易Fed分行行長布拉德(Jim Bullard)表示，Fed本周略向「鷹派」傾斜是很自然的，而且可能會在2022年首度升息。Fed 16預估2023年會再升息2次，並調升今年的通膨預測，給股指帶來壓力。

Truist Advisory Services首席市場策略師勒納(Keith Lerner)在報告中表示，「有些投資人擔心，如果Fed提早收緊政策以緩解通膨壓力，可能會對未來的經濟成長構成壓力。」但他補充說，現在放棄價值型類股操作可能還為時過早。

對經濟反彈最敏感的類股主導本周的拋售。

史指能源類股和工業類股本周分別下跌5.2%和3.8%。與此同時，金融和材料均下跌超過6%。在經濟重新開放的預期下，這些類股今年來一直是股市領漲指標。

在股指下跌之際，Fed帶動的國債殖利率 曲線急劇趨平。這代表了短天期的美國國債如2年期國債的殖利率回升，而指標10年期國債等長天期國債殖利率下降。長期債券殖利率的回落反映出對經濟成長的樂觀情緒減弱，而短期債券殖利率的上漲則顯示出對Fed升息的預期。

這種現象會損害銀行股，尤其是當短期和長期利率間的利差縮小時，銀行獲利可能會受到打擊。美國商銀和摩根大通股價分別下跌超過 2.5%。花旗集團下跌1.79%，連續第12個交易日下跌。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)16日表示，官員們已經開始討論縮減債券購買規模，並將在某個時點開始放緩資產購買步伐。

MRB Partners策略師在報告中寫道：「本周Fed政策即將改變的第一個跡象提醒人們，緊急貨幣政策和自由貨幣時代將終將結束。」「預計未來幾個月Fed的良性通膨看法將逐步消退。」

由於中國試圖為不斷上漲的價格降溫且美元走強，本周大宗商品價格承壓。銅、黃金和鉑金18日再次下跌。

18日同也是本季「四巫日」，其中股指和股票的選擇權和期貨到期。有鑑於此，許多人預計交易將更形波動。