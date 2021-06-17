大宗商品超級周期論休矣？黃豆等原物料已吐光今年漲幅

黃豆期貨已經吐回2021年的漲幅，較5月觸及的八年高點下跌超過20%。（路透 ）

市場還在高談闊論大宗商品榮景之際，有些原物料如今卻已吐光今年所有漲幅，有些原物料行情也快守不住漲勢。

黃豆期貨已經吐回2021年的漲幅，較5月觸及的八年高點下跌超過20%。

玉米和小麥也從多年來最高價位回落，而鎳、白糖、棉花乃至木材最近也垮了。黃金、白金和白銀也都低於年初價位。

儘管原油和錫在內部分原物料受益於經濟重新開放，仍然保持不墜，有些商品卻因個別的因素轉而下跌，像是黃豆是因為供給疑慮減輕，金銀則是因為貨幣政策的不確定性。

StoneX Group金屬和大宗原物料避險基金銷售主管Michael Cuoco說：「由於聯準會（Fed）的鷹派言論，去風險成為首要問題，還有中國 政府前幾周指令連發的結果。」「央行刺激措施在2020年春季提振了市場，現在總經面有所重設。」

在許多原物料降溫之前，彭博大宗商品指數 達到多年高位。Trafigura 集團的分析師 在內很多人曾表示，供應緊張和需求旺盛表明可能會出現另一個超級周期，價格長時間將遠高於長期趨勢。

美元指數周四延續漲勢，使得大宗商品對持有其他貨幣的投資人吸引力降低。很多大宗商品的現貨溢價和季節性因素也是近期下跌的原因。

中國加緊抑制價格上漲和打擊投機活動，以減輕原物料成本飆升對其經濟的威脅。中國最高經濟規畫部門17日重申為商品降溫的意圖，表示將根據市場情況，「適時開展多批次金屬儲備的投放，及時增加市場供應，促進價格回歸正常區間」。

農產品則受到氣候好轉的影響而回落。受益於降雨，玉米期貨正走向2011年以來最大單月跌幅，黃豆期貨也走向2016年以來最大單月跌幅。

「我們現在看到的波動完全因為天氣，」荷蘭合作銀行穀物和油籽作物高級分析師Stephen Nicholson說：「過去幾周，每天都是煎熬。」

很多原物料價格本周跌幅加劇，因為Fed官員加快了預期政策收緊的步調，令人更加擔心Fed會很快削減刺激力度—而政策刺激正是金屬、農產品和能源強勁上漲的動力。

不過，因押注經濟重新開放將刺激需求而上漲的能源和工業金屬價格依然遠高於年初水準，分析師認為原有漲勢不太可能顯著消退。

「我們相信我們正處於大宗商品十年強勁周期的早期階段，類似於90年代末到2008年的周期，」景順全球市場策略師Jason Bloom說：「供應受限比較不受Fed在一場會議上的措辭的影響。中國可以透過釋放儲備在短期內影響價格，但他們無法控制市場。」