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中國比特幣圈掀移民潮 逾半數礦工可能移居德州

王巧文
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。(路透)
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。(路透)

隨著北京當局加大力道打壓加密貨幣，中國比特幣礦工正在大舉出走，專家指出，這些礦工可能會湧向美國德州，將為當地帶來巨大的改變。

財經媒體CNBC報導，全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今迫切希望他們離開，並在5月矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動，掀起幣圈所稱的「礦業大遷移」。

根據估計，截至去年底，全球約65至75%的比特幣挖礦活動在中國進行，主要集中在四個地區：新疆、內蒙古、四川和雲南。四川和雲南靠著水力發電成為再生能源的重鎮，而新疆和內蒙古是中國許多燃煤發電廠的所在地。

內蒙已率先展開行動。由於未能達成北京的氣候目標，內蒙古官員已下令，在兩個月內清理比特幣挖礦場，凸顯當局將減碳失敗歸咎於加密幣挖礦活動。

Castle Island Ventures創始合夥人NIC Carter指出，隨著中國挖礦算力下降，「全國挖礦設備似乎都正在被關閉了」，他認為，恐怕有50%至60%比特幣算力最終將從中國移出。

由於挖礦需要耗費大量電力，美國德州可能成為中國礦工的最佳去處。儘管去年冬季酷寒天候導致德州電網崩潰，進而造成為期數天的大停電，但德州是全美能源重鎮，一些能源價格通常是全球數一數二便宜，且再生能源在整體發電量的占比持續成長，2019年當地約20%的電力來自風力發電。

德州的電網已解除管制，民眾能自由選擇電力供應商，而更重要的是，對尋求廉價電力及挖礦友善環境的比特幣礦工來說，當地政治領袖非常支持加密貨幣的立場，為他們提供了非常理想的條件。

加密幣交易所Gemini前安全工程師Brandon Arvanaghi說，未來幾個月看可能會見大舉移民潮，「我們（德州）有像州長Greg Abbott這樣的官員推動加密幣礦業，它將在美國成為一個真正的產業，這將會很驚人。」

國際礦工託管服務公司Xive執行長Didar Bekbauov表示，除了電費超便宜，在德州成立加密幣礦業公司也很容易，「倘若你有3,000萬、4,000萬美元，你就可以在美國成為一流礦工。」

德州 中國 比特幣

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