大仁說財經 | 旅遊業要起死回生，疫苗接種是關鍵

旅遊業認為接種率提升是振興旅遊業的最重要關鍵。（歐新社）

不少旅遊業者認為，提高新冠病毒的疫苗 接種率將有助於促進旅遊和觀光業的復甦。

印度平價連鎖酒店新創公司Oyo的CEO兼創始人亞加瓦爾(Ritesh Agarwal)表示，接種疫苗是對抗新冠病毒影響的唯一最有效的方式。

全球旅行和旅遊業去年遭受巨大打擊，許多航空公司仍在垂死邊緣掙扎。新冠病毒疫情 關閉了邊界並取消了大多數國際航線。隨著疫苗接種率的上升，尤其是在西方世界，許多國家正在慢慢開放其經濟和邊境。

亞加瓦爾說，「我相信旅遊很快就會回春。國內旅遊將會帶動復甦，但疫苗接種是唯一全面和決定性的解決方法。」

根據他的說法，他一手創立、獲軟銀投資的新創公司Oyo在疫苗接種率相對較高的歐洲，其夏季的每日訂房量成長了一倍多。

他說，出遊者傾向於在員工已接種疫苗的酒店預訂房間，並強調Oyo都會提供員工已接種疫苗的證明。

亞洲的疫苗接種運動

就疫苗接種率而言，亞洲部分人口較多的國家相對落後於歐洲和美國。

線上科學刊物《Our World In Data》整理的資訊顯示，截至6月15日，40%的北美民眾至少接種了一劑新冠病毒疫苗，而歐洲的接種率則為36%。相較之下，即使接種步伐正在加快，但只有21%的亞洲民眾至少接種一劑疫苗。

亞洲航空(AirAsia)CEO費南德斯(Tony Fernandes)表示，他對疫苗接種率仍然非常樂觀，尤其是在東南亞，「已經有不少疫苗配發，需求也有，而且現在供應已見穩定。」並補充說，他預計大多數東南亞國家到9月時第一劑疫苗接種率將達到60%。

但他對國際認可的疫苗護照的可行性並不那麼樂觀。疫苗護照是一款智慧手機上的數位App，可以取得個人的健康數據，以確認持有者是否接種了新冠病毒疫苗。

對數位健康護照的看法南轅北轍。批評者點名如何保障個資安全是最大考量，因為這些第三方App將直接進入包含敏感個人健康資訊的數據庫取得資料。

然而，費南德斯認為，旅遊業需要的是一致性的監管政策，「如果接種了兩種疫苗，就不必隔離，但這似乎因國家而異。」他指出，各國應該接受世界衛生組織(WHO)批准的所有疫苗。

旅遊者的主流趨勢

在中國 等疫情控制較好的國家，國內旅遊已經開始升溫。在疫苗接種率攀升的同時，新增病例仍然相對較低。

由於酒店、汽車租賃和其他旅遊業的預訂量猛增，在中國5月為期5天的勞動節假期期間，有數百萬人出門旅遊。

中國旅遊預訂網站攜程網CEO孫潔(Jane Sun)表示，她期待中國國內旅遊出現強勁反彈，「根據在我們網站進行搜索的數據量，我們看到強勁的被壓抑的需求。」

她解釋，自疫情爆發以來，在再度出門旅遊的人中觀察到3個趨勢。

首先，他們往往更願意向提供口罩、洗手液和其他安全措施的酒店、航空公司和當地旅行社進行更多預訂。其次，這些人現在通常以相對更小的團體出遊。最後，他們會選擇更具彈性行程，以便隨時可以更改、取消或延後旅遊。

亞航的費爾南德斯同意這個說法，目前的環境也要求包括廉價航空公司在內的業者面對現實，並為旅客提供更大的彈性，即使它可能不是個合理的商業決策。

他說，「不確定性太多了。」並補充說，一旦旅遊變得更加確定，該航空公司可能會恢復一些以往更嚴格的政策。