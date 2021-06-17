我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.8%成人 完全接種疫苗

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

滴滴出行推進在美IPO 傳遭中國反壟斷調查

記者林宸誼／綜合報導
滴滴出行傳出也遭到中國官方反壟斷調查。（路透）
滴滴出行傳出也遭到中國官方反壟斷調查。（路透）

中國叫車平台滴滴出行，正推進在美國上市的計畫。不過，路透17日引述三名消息人士的話指出，中國市場監管機構已經開始對滴滴出行展開反壟斷調查。

報導稱，這是中國針對網路平台企業進行打擊行動的最新一起。先前幾個月，中國監管機構已經對幾家平台企業進行打擊，包括阿里巴巴、騰訊等科技巨頭都收到巨額罰款。

其中兩位人士表示，中國國家市場監督管理總局正在調查滴滴，是否使用了任何不公平地排擠小型競爭對手的競爭行為，以及核心叫車業務的定價機制是否足夠透明。

「蓋世汽車」報導，滴滴在上周公布的IPO招股書中表示，該公司和其他30家中國網路公司已經與國家市場監督管理總局於4月見面，監管人員要求各公司進行自我檢查，找到和糾正可能的違規反壟斷、反不公平競爭、稅收和相關法律法規的行為，並上交合規承諾。

滴滴表示，已完成自檢，相關政府機構已經進行了現場檢查，但警告監管部門有可能不滿意檢查結果，公司可能會遭到懲罰。

兩位知情人士表示，調查尚處於初期階段，監管部門還未向滴滴提出具體要求。

此次調查對滴滴IPO的影響有待觀察。但一位人士透露，滴滴若遭認為定價和不公平競爭將被視為相對不太嚴重的違法行為，該公司有足夠的信心持續推動IPO計畫。

滴滴的IPO將成為自阿里巴巴2014年以250億美元上市後，規模最大的中資企業上市案，滴滴還向監管機構強調，其每年雇用約1300萬名駕駛員創造就業機會，這是中國官方可能對其持有更寬大態度的一個關鍵因素。

2016年，優步向滴滴出售業務，換取滴滴17.5%的股份，招股書顯示，目前優步在滴滴持股12.8%，一些亞洲最大的科技投資公司也持股滴滴，包括軟銀、阿里巴巴和腾讯。

中國 美國 就業

上一則

捍衛全球最低企業稅率 葉倫：不會給中國任何特殊待遇

下一則

英攻車用電池 設超級工廠

延伸閱讀

阿里巴巴副主席蔡崇信：馬雲目前處事低調 狀態很好

阿里巴巴副主席蔡崇信：馬雲目前處事低調 狀態很好
滴滴來美IPO 可望成中概「網路叫車第一股」

滴滴來美IPO 可望成中概「網路叫車第一股」
滴滴出行申請IPO 市值上看千億

滴滴出行申請IPO 市值上看千億
4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
家得寶已決定自己租一艘貨櫃輪。路透

全球物流大亂 家得寶乾脆自己租艘貨櫃輪

2021-06-14 15:25
世界各地的比特幣礦商已同意，將對這個全球最大加密貨幣進行「Taproot」更新，為四年來首見的重大更新。圖為香港一處比特幣廣告。(美聯社)

比特幣4年來首度重大更新 提升交易效率

2021-06-13 12:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解