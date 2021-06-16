捍衛全球最低企業稅率 葉倫：不會給中國任何特殊待遇

美國財政部長葉倫16日表示，美國不會同意給予中國或其他國家任何形式的特殊待遇。（路透）

美國 財政部長葉倫（Janet Yellen）16日表示，美國不會同意給予中國 或其他國家任何形式的特殊待遇，因認為這些待遇將削弱全球最低企業稅率制度。

葉倫表示，美國和其他國家正持續努力說服中國支持七大工業集團（G7 ）日前取得共識的這項計畫。她希望北京當局能決定支持這些計畫，認為這符合中國的利益，但也明確指出，華府不會支持一項有缺陷的協議。這些計畫要求各國設定15%的全球最低企業稅率。

葉倫出席參議院金融委員會的聽證會時說：「我們不會同意任何形式的例外，因這將大幅削弱健全的全球最低稅率制度，不論是中國或其他國家都不能例外。我們期盼計畫能順利執行，不會漏洞百出。」

G7財金首長5日取得共識，同意支持設定至少15%的全球最低企業稅率，這項計畫在13日獲得G7領袖的支持。

不過，包括中國在內的一些國家，不願放棄以租稅獎勵措施來促進政策中的首要發展事項，例如促進研發和吸引外資，後者包括成立經濟特區，給予低稅率優惠。

路透引述了解G7磋商情況的官員報導，中國反對G7同意的設立至少15%最低企業稅率，獲得優惠待遇將是中國支持稅率的條件。

包括中國在內的20國集團（G20）財金官員7月將在威尼斯舉行會議，屆時將聚焦討論美國的提議，就是要求各國設立最低企業稅率。

葉倫表示，美國調高最低企業稅率的舉措，有助為這項獲得全面支持的計畫提供動能，也說美國還提議做出調整，防止在美國營運的外國企業將獲利轉移到海外。