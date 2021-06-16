憂Fed提前升息 道指下跌264點

聯準會(Fed)調高通膨預期，並將下次升息的預期時程提前，美股收跌。美聯社

聯準會(Fed)調高通膨預期，並將下次升息 的預期時程提前，美股收跌。

道瓊工業平均指數 收盤下跌264.47點或0.77%至3萬4034.86點，在Fed發表聲明後大跌，一度下跌382點。史坦普500指數下跌22.89點或0.54%至4223.76點，盤中一度下跌1%，所有11個類股都下跌。以科技股為主的那斯達克綜合指數在盤中下跌1.2%後收跌33.17點或0.24%至1萬4039.68點。

決策聯邦公開市場委員會(FOMC)在3月時表示至少要到2024年才會升息後，但16日卻宣布最快可能2023年就會升息。

Aberdeen Standard Investments副首席經濟學者麥侃)James McCann) 表示，「這不是市場預期的。」「Fed現在釋出訊號，利率將需要越來越快調升，預測顯示2023年將升息2次。這種立場變化與Fed最近聲稱近期通膨飆升是暫時的說法有點矛盾。」

Fed主席鮑爾 (Jerome Powell)在會後新聞發布會上表示，應對所謂的「點陣圖」預測持「謹慎態度」，並且升息「可能還要很久時間」，主要股指聞訊從盤中低點回升。

Fed沒有表示何時開始削減其激進的債券購買計畫。雖經濟繼續從新冠疫情中復甦，Fed仍每月採購價值1200億元的債券。

鮑爾表示，Fed在宣布縮減資產購買計畫前會「提前通知」，「你可以把這次會議視為『大略談論』的會議。」「在接下來的會議中，FOMC將繼續評估經濟在實現目標方面的進展。正如我們所說，我們將在宣布任何更改採購決定之前提前通知。」

Fed還將2021年的總體通膨預期調升至3.4%，比3月的預測高出整整1個百分點，但會後聲明繼續表示通膨壓力是「過渡性的」。

15日的報告顯示通膨升溫，生產者物價在5月以近11年來最快的年率上漲。

鮑爾表示，在經濟復甦前提下，通膨可能會高於Fed的預期，「隨著經濟持續重新開放，需求變化可能會大而迅速，瓶頸、招聘困難和其他限制因素可能會繼續限制供應調整的速度，從而推升通膨比預期更高、更持久的可能性。」

經濟重啟為大盤提供一定支撐。在Wolfe Research調升評級後，皇家加勒比和嘉年華均上漲2%。

中國16日表示將從其國家儲備中釋出包括銅、鋁和鋅在內的工業金屬，以抑制大宗商品價格。銅價已從歷史高點下跌超過10%，進入修正區。