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甲骨文本季財測、上季雲端營收令人失望 盤後股價跌

編譯黃淑玲／綜合報導
甲骨文上季雲端業務營收成長，不符投資人期待。（路透）
甲骨文上季雲端業務營收成長，不符投資人期待。（路透）

甲骨文（Oracle ）周二（15日）公布的上季財報，雲端運算業務營收未符合高標準投資人的期待，財測展望也不如預期，股價盤後大跌近5%。

彭博資訊報導，甲骨文執行長Safra Catz表示，扣除特定項目後，公司本季（6月到8月）每股盈餘估在0.94到0.98美元之間，而分析師預期的平均值是1.03美元。Catz解釋，獲利短少主要因為增加雲端營運投資。

甲骨文上季（3月到5月，公司會計年度第4季）營收成長7.5%到112億美元，較分析師預期的110億美元略佳。調整後每股盈餘1.54美元，優於市場預期的1.31美元。

彭博分析，今年以來甲骨文股價已大漲26%，主要是投資人看好執行長Catz和執行董事長Larry Ellison致力提升在雲端運算業務上的營收。然而在這領域，甲骨文的銷售表現仍舊遠遠落後於亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和Google。營收雖成長，但不如某些股東希望看到的結果。

上季雲端服務與授權支援業務，營收成長8%至74億美元，僅高出市場預期的73億美元一點點。

執行長Catz預估本季（公司會計年度2022年第1季）整體營收將增長3%到5%；會計年度2022年全年營收年增3.6%。為了強化雲端運算部門，甲骨文將擴充對資料中心的投資，資本支出增加一倍到將近40億美元。

營收 甲骨文 雲端

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