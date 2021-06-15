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油價漲至2018年秋天來最高價位 金價連跌三日

編譯劉忠勇／綜合外電
現貨黃金下跌0.5%至每英兩1,857.84美元。連續三天下跌是3月1日以來最長連跌。 （路透）
現貨黃金下跌0.5%至每英兩1,857.84美元。連續三天下跌是3月1日以來最長連跌。 （路透）

國際油價上揚，知名貿易商表示，油價在年迄今上漲近50%後還將進一步走高。金價三連跌，銅價的漲勢止步，投資人等待聯準會（Fed）決策者在本周會議上暗示可能何時開始收回寬鬆措施。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價升至2018年以來的最高價位

紐約市場原油期貨一度上漲1.8%，達到2018年10月以來的最高盤中價位。

在金融時報全球大宗商品峰會上，嘉能可和Vitol Group均表示預計石油價格將進一步上漲。托克集團執行長Jeremy Weir表示，由於投資低下導致供應不足，原油價格甚至可能達到每桶100美元。

「每個人都在評估需求上升而生產商對增加供應保持猶豫的狀況，」Again Capital合夥人John Kilduff說：「因此，結構性供需缺口正在形成。」

隨著Covid-19疫苗接種步伐加快，原油價格今年已經飆升。在此次峰會上，嘉能可的Alex Sanna表示全球需求將在明年第3季度恢復正常，原油價格可能會因更廣泛的疫苗接種和通膨壓力而走高。

Vitol執行長Russell Hardy表示，雖然柴油和石化產品需求已經回歸到疫情爆發前的水準，但油價還有「一點上漲空間」。

7月交割的西德州中級原油（WTI）上漲1.24 美元，收於每桶72.12 美元； 8月布蘭特原油原油結算價上漲1.13 美元，收於每桶73.99 美元。

●金價三連跌

紐約時間下午2:06，現貨黃金下跌0.5%至每英兩1,857.84美元。連續三天下跌是3月1日以來最長連跌。

紐約商品交易所8月黃金期貨下跌0.5%，結算價1,856.40美元。現貨白銀和白金也下跌，鈀金小幅上漲。

美元上漲，10年期公債殖利率小幅走高，削弱了無息貴金屬的吸引力。

金價本月早些時候達到1月以來最高水平後回落，投資者權衡通膨壓力和央行可能做出的反應。

黃金交易員的注意力將集中在周三結束的Fed會議以及主席鮑爾的記者會。

接受彭博調查的經濟學家預料，聯儲會官員可能預估2023年升息，但在8、9月之前不會暗示縮減債券購買。

●銅價大幅下跌

倫敦市場銅價一度重挫4.6%，跌破了50日均線並觸及七周低點。銅礦股也隨著銅價走低

「銅價跌破50日均線加速了拋售，」 法國興業銀行副總裁Thomas Capalbo說：「可能是投資人在明天FOMC會議結束以及市場面臨不確定性之際平倉。」

在實物銅市場，中國的多種疲軟跡象也引發了警報，買家支付的進口溢價大幅下降。亞洲LME倉庫的庫存達到近一年來的最高水平。一位交易員表示，部分進入LME倉庫的銅是在中國生產的，這表明供應商難以在國內市場找到買家。

倫敦金屬交易所3個月銅期貨在當地時間下午5:51下跌4%，收於每噸9,569.50美元，並引領其他基本金屬走低。

油價 投資 紐約市

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