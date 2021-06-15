等待Fed結論 股指縮手不前

美股小幅下跌，投資人等待聯準會的重要會議結論。(美聯社)

美股小幅下跌，投資人等待聯準會(Fed)的重要會議結論，史坦普500指數 和那斯達克綜合指數從各自的歷史記錄下滑。

史指下跌8.56點或0.2%至4246.59點，盤中一度上漲0.1%觸及歷史新高4257.16點。道瓊 工業平均指數下跌94.42點或0.27%至3萬4299.33點。那指在前一交易日創下收盤新高後回落101.29點或0.71%至1萬4072.86點，蘋果、Alphabet 和微軟均下跌。

房地產和科技類股跌幅最大，而能源類股則為大盤提供部分支撐，上漲2.1%。Diamondback Energy上漲5.1%，埃克森美孚(Exxon Mobil)和西方石油(Occidental Petroleum)分別上漲超過3.2%。

數據方面，5月生產者物價指數(PPI)上漲6.6%，為2010年11月開始計算數據以來最大增幅。按月計算，PPI上漲0.8%，高於《道瓊》預期的0.6%。PPI衡量支付給生產者的物價，而非消費端物價。

與此同時，5月零售銷售下降1.3%，而接受《道瓊》調查的經濟學者預期下降0.7%。

City Index資深金融市場分析師辛柯達(Fiona Cincotta)表示：「好壞參半的數據並未引起市場任何關注。」「市場幾乎沒有反應，幾乎沒有人有足夠勇氣在明天Fed宣布會議結論前採取大動作。最大問題在於：Fed是否會非常緩慢地開始談論縮減購債規模以及控制超寬鬆貨幣政策。」

Fed為期2天的政策會議於15日開始，是本周股市焦點。預計Fed不會採取任何行動。然而，對利率 、通膨和經濟的評論可能會影響市場走勢。

交易員將密切關注有關通膨和最終縮減購債的評論。

三菱日聯金融集團(MUFG)美國宏觀戰略主管貢薩爾維斯(George Goncalves)表示，「他們等待的時間越長，更別說推出縮減計畫，失衡就會加劇。」「縮減風險加上最近的高通膨數據以及RRP/IOER利率相關問題可能會讓這次會議成為Fed最後一次鴿派會議。」