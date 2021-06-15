我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7公報後 美國與歐盟峰會聲明重申台海和平穩定重要性

疫苗接種率達70% 紐約全面解封

BTS高人氣助攻 母公司Hybe市值飆近90億

編譯王巧文／綜合外電
BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，已成為YouTube發布24小時內點閱率最高的MV，該單曲也連三周蟬聯美國告示牌單曲排行榜榜首。(路透)
BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，已成為YouTube發布24小時內點閱率最高的MV，該單曲也連三周蟬聯美國告示牌單曲排行榜榜首。(路透)

南韓防彈少年團（BTS）的全球高人氣助攻下，母公司Hybe（原Big Hit娛樂）股票連日上攻，帶動市值在15日突破10兆韓元（89.5億美元）大關。隨著BTS在國際舞台發光發熱，Hybe獲投資人追捧，今年來股價暴漲76%。

韓聯社報導，Hybe股票於15日終場收漲2.48%至28.9萬韓元，遠高於去年10月15日創紀錄的25.8萬韓元收盤價，為連續第四天走揚。

產業觀察家認為，Hybe股價飛漲歸功於BTS在全球人氣爆棚，這個七人團體已躍升為全球最火紅的男團。Hybe最近已成為外國投資人的寵兒，該公司的外資持股比率飆升至11.25%，遠高於去年10月在南韓掛牌上市時的3.62%。

BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，影片觀看次數在24小時內高達1,082萬次，成為YouTube發布24小時內點閱率最高的音樂影片（MV）。該單曲也連三周蟬聯美國告示牌排行榜榜首，超越先前締造的紀錄。

有鑑於BTS紅透半邊天，南韓券商已調高Hybe的目標價，Eugene投資證券商和韓亞金融投資公司分別喊到35萬和36萬韓元。

投資 南韓 股票

上一則

聯亞生技旗下聯亞藥業 訂23日在台登錄興櫃買賣

下一則

Fed本周開會 要留意五大「鷹式威脅」

延伸閱讀

進度超前…南韓逾1300萬人接種新冠疫苗 超過25%人口

進度超前…南韓逾1300萬人接種新冠疫苗 超過25%人口
G7日韓會談破局各說各話 韓媒：日不滿獨島演習而取消

G7日韓會談破局各說各話 韓媒：日不滿獨島演習而取消
BTS肯瓊醬沾不完？他搭創意料理 網友：寧願舔乾淨

BTS肯瓊醬沾不完？他搭創意料理 網友：寧願舔乾淨
BTS肯瓊醬沾不完？ 他搭創意料理網震驚：寧願舔乾淨

BTS肯瓊醬沾不完？ 他搭創意料理網震驚：寧願舔乾淨

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
美國醫療保險公司Clover Health Investments成為最新一檔網紅股。（取自網路）

散戶猛追新一檔網紅股 Clover Health兩日狂飆近150%

2021-06-08 20:31
家得寶已決定自己租一艘貨櫃輪。路透

全球物流大亂 家得寶乾脆自己租艘貨櫃輪

2021-06-14 15:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？
2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世
打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％

打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％