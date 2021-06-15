BTS高人氣助攻 母公司Hybe市值飆近90億

BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，已成為YouTube發布24小時內點閱率最高的MV，該單曲也連三周蟬聯美國告示牌單曲排行榜榜首。(路透)

在南韓 防彈少年團（BTS）的全球高人氣助攻下，母公司Hybe（原Big Hit娛樂）股票 連日上攻，帶動市值在15日突破10兆韓元（89.5億美元）大關。隨著BTS在國際舞台發光發熱，Hybe獲投資 人追捧，今年來股價暴漲76%。

韓聯社報導，Hybe股票於15日終場收漲2.48%至28.9萬韓元，遠高於去年10月15日創紀錄的25.8萬韓元收盤價，為連續第四天走揚。

產業觀察家認為，Hybe股價飛漲歸功於BTS在全球人氣爆棚，這個七人團體已躍升為全球最火紅的男團。Hybe最近已成為外國投資人的寵兒，該公司的外資持股比率飆升至11.25%，遠高於去年10月在南韓掛牌上市時的3.62%。

BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，影片觀看次數在24小時內高達1,082萬次，成為YouTube發布24小時內點閱率最高的音樂影片（MV）。該單曲也連三周蟬聯美國告示牌排行榜榜首，超越先前締造的紀錄。

有鑑於BTS紅透半邊天，南韓券商已調高Hybe的目標價，Eugene投資證券商和韓亞金融投資公司分別喊到35萬和36萬韓元。