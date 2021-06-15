美股早盤高檔波動 台積電ADR小跌後翻紅

在那斯達克指數和標普500指數昨日雙創新高後，美股三大指數15日早盤在平盤附近波動。(路透)

標普500和那斯達克綜合指數 昨日雙創新高後，美股三大指數15日早盤在高檔波動，投資人等待美國 聯準會（Fed）最新利率 決策前夕，最新出爐的美國經濟數據顯示通膨持續加溫，民眾消費動能卻稍微減弱。

紐約三大指數早盤在平盤狹幅波動，道瓊工業指數一度漲不到0.1%後翻黑，標普500指數跌約0.1%，那斯達克指數跌0.33%，費城半導體指數和台積電ADR盤初皆曾跌約0.4%，隨後又同步翻紅；特斯拉跌0.7%。

美國5月生產者物價指數（PPI）年增6.6%，是近11年前開始追蹤這項數據以來最大年增幅紀錄；零售銷售則下滑1.3%，不如市場預期。

一些經濟重啟題材個股早盤小漲，波音上漲0.46%、挪威郵輪漲0.84%%。

市場本周的焦點，仍然放在Fed預定台灣時間周四凌晨公布的利率決策。儘管Fed預計不會採取任何行動，但對利率、通膨及經濟的看法，將會影響市場。

Raymond James投資長Larry Adam表示：「如果Fed能說服市場，展現出他們將繼續耐心等待，且不過度擔心通膨問題，這將繼續為股市提供一個相當穩健的格局。」