宅經濟發威…遊戲主機大賣 面臨零組件缺貨難關

疫情引發宅經濟效應，家用遊戲機商品又進入搶購潮，任天堂Switch系列去年至今造就亮麗銷售數字。（路透）

日本遊戲大廠任天堂 （Nintendo）將於16日舉行E三發表會，市場盛傳，任天堂可能在會中揭曉新一代遊戲主機Switch Pro。任天堂Switch系列去年至今造就亮麗銷售數字，無疑是新冠肺炎疫情 下主要受惠者之一，但在零組件鬧缺貨的當下，已有索尼 （Sony）PS5、微軟Xbox Series系列缺貨的「前車之鑑」，在疫情尚未落幕、「宅經濟」盛行的當下，新一代遊戲主機的問題不在新機需求，而是如何克服零組件缺貨的難關。

美國Ｅ三電玩展今年以線上展覽的形式，自美國時間12日舉辦至15日，任天堂將於展期最後一天舉行Ｅ三發表會，任天堂除將公布新款遊戲消息外，市場也猜測，下一代遊戲主機Switch Pro也將在會中揭曉。預期任天堂新機將於第三季底、第四季初上市，以趕上歐美年底傳統的銷售旺季。

市場消息指出，任天堂新遊戲主機Switch Pro將採用輝達（NVIDIA）Orin晶片，並搭配韓國三星生產的7吋OLED窄邊框螢幕，可望掀起新一波換機潮。鴻海集團旗下鴻準包辦Switch組裝業務，法人看好鴻準以及唯讀記憶體（ROM）廠旺宏、瑞昱、原相、立積、宏碁集團旗下展碁國際等相關供應鏈可望受惠。

去年來全球在新冠疫情影響下，「宅經濟」當道，帶動具在家健身、娛樂、社交等屬性的Switch大賣，是任天堂歷來最熱賣的遊戲機。由於硬體的升級，Switch Pro的定價可能將高於標準版Switch的299美元，藉此反映零組件缺貨漲價的因素。

其他的索尼、微軟等家用遊戲主機也因疫情而需求大增，但去年下半年上市的索尼PS5、微軟Xbox Series系列銷量卻踢到鐵板，主要因素就是零組件缺貨，在產量大幅限縮下，無法滿足市場需求。索尼日前已向法人機構證實，由於市場需求旺盛，加上零組件短缺問題，PS5恐持續缺貨至2022年，且預估要確保充足的供應體制恐花費數年時間。

儘管Switch系列零組件相對PS5、Xbox Series採用較舊的產品，但任天堂也無法在零組件缺貨中置身事外，今年小幅度下修出貨量。在半導體缺貨下，新一代遊戲主機Switch Pro初期產量也可能相當有限。