我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax稱疫苗效力達90% 擬今年第三季向FDA申請授權

傳即時輻射威脅 廣東台山核電站稱周邊環境指標正常

靜待Fed決策會議 美股逼近歷史高點

編譯黃嘉洵／綜合外電
市場關注美國聯準會（Fed）將於美東本周三下午2時公布的利率決策。路透
市場關注美國聯準會（Fed）將於美東本周三下午2時公布的利率決策。路透

美股三大指數14日早盤漲跌互見，標普500指數在歷史高點附近徘徊，市場正關注美國聯準會（Fed）將於美東本周三下午2時發布的利率決策。

道瓊工業指數14日早盤跌49.31點或0.14%，標普500指數小跌0.09%，那斯達克指數漲0.12%，費城半導體指數跌0.11%，台積電ADR漲0.52%。

隨著美國10年期公債殖利率11日回落至三個月低點的1.43％，投資人再度轉進成長股與科技股；伍德的旗艦基金方舟創新ETF（Ark Innovation）專注於顛覆性科技，上周報酬率約6％。

加密貨幣漲勢再起。特斯拉執行長馬斯克13日表示，若特斯拉能確認比特幣礦工以使用乾淨能源挖礦，將重新接受消費者以比特幣購買旗下電動車，這番話激勵比特幣13日大漲9%，14日盤中再漲1.4%至39,819.24美元。

持有比特幣的特斯拉早盤股價漲0.14％，輝達（NVIDIA）和視訊會議平台Zoom早盤則下跌。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）為期兩天的利率決策會議將牽動美股走勢，儘管Fed預料將按兵不動，但對利率、通膨及經濟的看法將影響市場。經濟學家預測，Fed可能在2023年會調高利率，以因應經濟加速成長和通膨加速。

指數 殖利率 比特幣

上一則

全球晶片吃緊 通路商業績大增 躍疫情贏家

延伸閱讀

馬斯克改口 特拉斯有條件接受比特幣交易

馬斯克改口 特拉斯有條件接受比特幣交易

特斯拉衝買氣 Model S改款

特斯拉衝買氣 Model S改款
蘋果造車招兵買馬 挖角特斯拉高管後 聘BMW前開發主管

蘋果造車招兵買馬 挖角特斯拉高管後 聘BMW前開發主管
馬斯克左右手離職

馬斯克左右手離職

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
美國醫療保險公司Clover Health Investments成為最新一檔網紅股。（取自網路）

散戶猛追新一檔網紅股 Clover Health兩日狂飆近150%

2021-06-08 20:31
美國財政部長葉倫出席倫敦G7財長會議。歐新社

再拋升息論 葉倫：較高利率對美國、聯準會是加分

2021-06-06 19:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢
FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權