靜待Fed決策會議 美股逼近歷史高點

市場關注美國聯準會（Fed）將於美東本周三下午2時公布的利率決策。路透

美股三大指數 14日早盤漲跌互見，標普500指數在歷史高點附近徘徊，市場正關注美國聯準會（Fed）將於美東本周三下午2時發布的利率決策。

道瓊工業指數14日早盤跌49.31點或0.14%，標普500指數小跌0.09%，那斯達克指數漲0.12%，費城半導體指數跌0.11%，台積電ADR漲0.52%。

隨著美國10年期公債殖利率 11日回落至三個月低點的1.43％，投資人再度轉進成長股與科技股；伍德的旗艦基金方舟創新ETF（Ark Innovation）專注於顛覆性科技，上周報酬率約6％。

加密貨幣漲勢再起。特斯拉執行長馬斯克13日表示，若特斯拉能確認比特幣 礦工以使用乾淨能源挖礦，將重新接受消費者以比特幣購買旗下電動車，這番話激勵比特幣13日大漲9%，14日盤中再漲1.4%至39,819.24美元。

持有比特幣的特斯拉早盤股價漲0.14％，輝達（NVIDIA）和視訊會議平台Zoom早盤則下跌。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）為期兩天的利率決策會議將牽動美股走勢，儘管Fed預料將按兵不動，但對利率、通膨及經濟的看法將影響市場。經濟學家預測，Fed可能在2023年會調高利率，以因應經濟加速成長和通膨加速。