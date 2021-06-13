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比特幣4年來首度重大更新 提升交易效率

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比特幣4年來首度重大更新 提升交易效率

編譯鍾詠翔／綜合外電
世界各地的比特幣礦商已同意，將對這個全球最大加密貨幣進行「Taproot」更新，為四年來首見的重大更新。圖為香港一處比特幣廣告。(美聯社)
世界各地的比特幣礦商已同意，將對這個全球最大加密貨幣進行「Taproot」更新，為四年來首見的重大更新。圖為香港一處比特幣廣告。(美聯社)

世界各地的比特幣礦商已同意，將對這個全球最大加密貨幣進行「Taproot」更新，為四年來首見的重大更新，預定11月生效，有助於保護比特幣交易隱私，提升交易效率，並增強對乙太幣的競爭力。

加密貨幣網站CoinDesk的數據顯示，90%礦商已支持比特幣更新。這項被稱為「Taproot 」的更新，是比特幣2017年來最受各界期待的更新行動。儘管比特幣社群已同意更新，但更新可能得等到11月才能上路，原因是比特幣更新前仍須進行大量測試，以避免更新過程中出錯。

礦商在這段時間必須將軟體升級至「Bicoin Core 0.21.1」，這是最新版「Bicoin Core」，提供Taproot的啟動邏輯程式碼。

創投公司Stillmark創辦人基林表示，Taproot事關重大，對有意擴大比特幣用途的創業家而言，此舉將帶來更多機會。

目前比特幣採用「橢圓曲線數位簽名演算法」（ECDSA），確保比特幣只能由合法持有人使用。比特幣更新後，將改採「Schnorr簽名」，這種簽名的速度更快、更小，有助於保護交易隱私，並允許更複雜的「智慧合約」；「智慧合約」是一種具有自動執行規則的程式碼合約。

比特幣在2017年的更新被稱為是一場「內戰」，主要是內部意見喬不攏，但比特幣這次的更新不同，獲礦商普遍支持，部分原因是這次更新採循序漸進方式調整程式碼。

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