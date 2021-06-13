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蘋果iPhone 13系列 現身歐盟EEC資料庫

記者吳凱中／台北報導
iPhone 13 Pro Max機模。(取自手機中國)
iPhone 13 Pro Max機模。(取自手機中國)

蘋果今年新機（暫稱）系列呼之欲出。外電報導，7款iPhone 13型號，已被加進歐亞經濟委員會（EEC）的數據庫之中，依據目前市場流出的消息，新機除了電池容量加大外，也將有較小的瀏海設計方式。

綜合外電報導，蘋果已在歐盟 EEC 認證網站註冊，包含型號A2628、A2630、A2634、A2635、A2640、A2643 和 A2645 等7款iPhone型號，皆仍運行 iOS 14 系統，預期該批註冊機型為iPhone 13系列機種。

如果沒有意外，蘋果將在今年9月發表iPhone 13系列，新機將維持上一代iPhone 12四款機型，分別為iPhone 13、13 mini、13 Pro、13 Pro Max。

iPhone 13 整體設計上並不會有大幅度更動，將維持與iPhone 12一樣的螢幕尺寸與手機大小，但13螢幕瀏海會有明顯的縮小，主要是透過重新安排麥克風位置縮減瀏海大小。

市場預測，iPhone 13 一大更新將是加入先前 iPad Pro 的 ProMotion 技術，帶來 120Hz 的螢幕刷新率，至少在高階的6.1吋及6.7吋的 iPhone 13 Pro 機型上可看到。

此外，蘋果透過將iPhone 13內部零件縮小，藉此節省更多空間，能讓iPhone 13 具有比iPhone 12 系列更大的電池容量。同時，iPhone 13 系列將會擁有更先進的相機模組及搭載最新進的A15 處理晶片。

iPhone 蘋果 手機

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