加密貨幣吸引人 愈來愈多美金融巨擘謹慎涉足

投資比特幣及其他數位貨幣依舊是一項冒險遊戲，規則恐出現巨大變化，但報酬也可能甚為豐厚。路透

投資比特幣 及其他數位貨幣 依舊是一項冒險遊戲，規則恐出現巨大變化，但報酬也可能甚為豐厚。

法新社報導，因應這項進退兩難的困境，美國數名主要的金融鉅子正保持觀望，然而已有愈來愈多人正謹慎踏入逐漸茁壯的加密資產世界。

摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前表示：「我個人給各位的建議是：別碰它。但這不表示顧客不會想要它」。

戴蒙上月在摩根大通銀行年會上指出，作為美國資產最大銀行，摩根大通目前正在評估如何協助顧客透過加密貨幣交易。

加密貨幣原本只是由電腦玩家主導的附屬消遣，不過去年和今年初比特幣價格大躍升後，加密貨幣正引發主流投資者更濃厚的興趣。

歷史悠久的道富集團（State Street）10日宣布成立新的數位金融部門。

網路交易公司盈透證券集團（Interactive Brokers）9日矢言要在夏季結束前在平台上建置加密貨幣網路交易系統。

和對手嘉信理財（Charles Schwab）和富達投資（Fidelity）一樣，盈透證券目前並未在平台上提供比特幣交易，不過卻提供客戶投資涵蓋加密貨幣或比特幣期貨等部分資產的選項。

想要交易比特幣的投資人目前可以轉向網路券商「羅賓漢」（Robinhood）或加密貨幣交易所Coinbase。