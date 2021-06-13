我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

CDC：大眾運輸戶外區域 可不戴口罩

「虛擬地址」幫忙？看FBI如何替美東油管業者追回贖金

編譯洪啟原／綜合報導
美國司法部（DOJ）7日宣布，已追回Colonial案中部分比特幣贖金，價值相當於原本贖金中的230萬美元。（路透）
美國司法部（DOJ）7日宣布，已追回Colonial案中部分比特幣贖金，價值相當於原本贖金中的230萬美元。（路透）

美國最大輸油管線公司Colonial上月初遭網攻，美東能源系統幾乎癱瘓，油價也應聲飆漲，政府甚至宣布進入緊急狀態。業者最後被迫低頭，支付價值約440萬美元的比特幣贖金，才得以解除這場危機。美國聯邦調查局（FBI）隨即開始追查這筆贖金的下落，一個月後傳出好消息，美國司法部（DOJ）宣布已追回部分比特幣，相當於原本贖金的230萬美元。

華爾街日報報導，法院紀錄顯示，贖金交付後，一位FBI專員開始密切注意可公開查閱的比特幣分類帳，發現駭客把贖金中的75枚比特幣轉移至其他數位地址。駭客在5月27日把其中將近64枚比特幣，轉移至FBI可進入的虛擬地址，有助FBI循線追查和破案。

資安專家指出，這次的行動顯示，調查機構干預金融基礎設施的技術日益強大；勒贖軟體業者每年透過金融基礎設施，向受害者榨取數百萬美元贖金。

對犯罪集團和在傳統金融體系以外運作的團體而言，加密幣不但是難以追蹤的交易媒介，而且非常好用，但加密幣專家也指出，加密幣的去向其實有時甚至比美元這類硬貨幣更容易掌握。

追蹤加密幣有成果 還能沒收

司法部7日公布的這份聲明，不論是追回的贖金規模，或這起網攻事件後續引發的全面影響，都非常值得研究，但更引人注目的，是執法人員近年來在追蹤加密幣流向這方面的成果相當豐碩，有時甚至直接沒收。

司法部去年11月表示，已扣押與網路黑市絲路（Silk Road）有關、價值約10億美元的加密幣，今年1月也扣押勒贖軟體集團NetWalker價值逾45.4萬美元的加密幣。至於如何從勒贖軟體集團DarkSide追回部分比特幣贖金，FBI只透露少數訊息。調查人員認為，DarkSide在俄羅斯運作。

根據法院文件和分析師的訪談內容，調查員利用各種方法追蹤資金，追查範圍從Colonial的保險箱到比特幣位址，無所不包。

根據美國加州北區聯邦地方法院的法庭紀錄，Colonial提供5月8日支付贖金給駭客的比特幣位址給調查人員後，他們立刻展開追查。駭客隔天至少利用六個位址來轉移比特幣。DarkSide 5月13日通知相關附屬團體，自家伺服器和其他基礎設施已遭扣押，但並未說明在哪裡或如何被扣押。

比特幣 FBI 美國

上一則

史坦普500指數連漲3周再創新高 下周觀望先聽Fed怎麼說

延伸閱讀

國稅局：富豪稅務機密外洩 FBI將調查

國稅局：富豪稅務機密外洩 FBI將調查
打擊高層性騷擾 FBI設舉報熱線

打擊高層性騷擾 FBI設舉報熱線
肉品大廠JBS遭駭 用比特幣付1100萬元贖金

肉品大廠JBS遭駭 用比特幣付1100萬元贖金
比特幣失寵 分析師:恐跌到2萬美元

比特幣失寵 分析師:恐跌到2萬美元

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
美國醫療保險公司Clover Health Investments成為最新一檔網紅股。（取自網路）

散戶猛追新一檔網紅股 Clover Health兩日狂飆近150%

2021-06-08 20:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷