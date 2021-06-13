「虛擬地址」幫忙？看FBI如何替美東油管業者追回贖金

美國司法部（DOJ）7日宣布，已追回Colonial案中部分比特幣贖金，價值相當於原本贖金中的230萬美元。（路透）

美國 最大輸油管線公司Colonial上月初遭網攻，美東能源系統幾乎癱瘓，油價也應聲飆漲，政府甚至宣布進入緊急狀態。業者最後被迫低頭，支付價值約440萬美元的比特幣 贖金，才得以解除這場危機。美國聯邦調查局（FBI ）隨即開始追查這筆贖金的下落，一個月後傳出好消息，美國司法部（DOJ）宣布已追回部分比特幣，相當於原本贖金的230萬美元。

華爾街日報報導，法院紀錄顯示，贖金交付後，一位FBI專員開始密切注意可公開查閱的比特幣分類帳，發現駭客把贖金中的75枚比特幣轉移至其他數位地址。駭客在5月27日把其中將近64枚比特幣，轉移至FBI可進入的虛擬地址，有助FBI循線追查和破案。

資安專家指出，這次的行動顯示，調查機構干預金融基礎設施的技術日益強大；勒贖軟體業者每年透過金融基礎設施，向受害者榨取數百萬美元贖金。

對犯罪集團和在傳統金融體系以外運作的團體而言，加密幣不但是難以追蹤的交易媒介，而且非常好用，但加密幣專家也指出，加密幣的去向其實有時甚至比美元這類硬貨幣更容易掌握。

追蹤加密幣有成果 還能沒收

司法部7日公布的這份聲明，不論是追回的贖金規模，或這起網攻事件後續引發的全面影響，都非常值得研究，但更引人注目的，是執法人員近年來在追蹤加密幣流向這方面的成果相當豐碩，有時甚至直接沒收。

司法部去年11月表示，已扣押與網路黑市絲路（Silk Road）有關、價值約10億美元的加密幣，今年1月也扣押勒贖軟體集團NetWalker價值逾45.4萬美元的加密幣。至於如何從勒贖軟體集團DarkSide追回部分比特幣贖金，FBI只透露少數訊息。調查人員認為，DarkSide在俄羅斯運作。

根據法院文件和分析師的訪談內容，調查員利用各種方法追蹤資金，追查範圍從Colonial的保險箱到比特幣位址，無所不包。

根據美國加州北區聯邦地方法院的法庭紀錄，Colonial提供5月8日支付贖金給駭客的比特幣位址給調查人員後，他們立刻展開追查。駭客隔天至少利用六個位址來轉移比特幣。DarkSide 5月13日通知相關附屬團體，自家伺服器和其他基礎設施已遭扣押，但並未說明在哪裡或如何被扣押。