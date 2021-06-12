史坦普500指數連漲3周再創新高 下周觀望先聽Fed怎麼說

美股投資人如今心態大致是先觀望聯準會（Fed）下周開會怎麼說。美聯社

美國 股市周五收漲，史坦普500指數 一連二日再創新高，投資人暫且相信美國通膨竄升的情況不會持續太久，先觀望聯準會（Fed）下周開會怎麼說。

Fed將於下周三下午2時公布決策，儘管預料不會採取任何行動，但可能會微調對利率和通膨的預測。在此之前，美股 勢必只會呈現盤整走勢。

史坦普500指數周五收盤小漲0.2%，收在4,247.44點，再創歷史新高，連續三周上漲。道瓊工業指數微漲0.1%，那斯達克綜合指數漲0.4%。美股三大指數除道瓊微跌外，本周都小有斬獲。

費城半導體指數周五上漲0.4%，台積電ADR平盤作收。

美股向上游移之際，波動則降低。有「恐慌指數」之稱的波動率指數已降至 15.65，去年2月以來首度低於16。

法國巴黎資產管理公司首席市場策略師莫里斯（Daniel Morris）說：「我們仍對前景感到樂觀，但沒有三個月前那麼樂觀。美股需要稍事休整，讓企業獲利能夠趕上行情所反映的水準。」

史坦普500指數續創新高，今年來已上漲13%，而美國公債也開始從第1季頹勢反彈，走勢和價格相反的美國10年期公債殖利率如今報1.46%，比第1季高峰少了30個基點。

美股美債能有如此漲勢，都是基於相信Fed所說通膨高漲的情況不會持久，不至於提前結束寬鬆政策。倘若Fed對這樣的假設不再那麼有把握，美股債市勢必都會遭殃。

道富環球投資首席投資策略師阿羅尼（Michael Arone）指出，投資人「都在留意Fed任何可能認為通膨會持續更久的蛛絲馬跡」。

T3Live.com策略長芮德勒（Scott Redler）說：「美股勢必得過了周三才會有大舉進出，市場只看下一個大障礙，就是Fed。」