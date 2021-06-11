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美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

編譯陳律安／綜合外電
美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社
美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美國，從家具、二手車一直到尚未烹飪的爐烤牛肉等各類產品的價值，從1月起便持續上漲，原因是經濟復甦、民眾再度消費，同時新冠肺炎疫情持續肆虐已擾亂供應鏈，在需求激增之際限制產品供應，也帶動物價走高。

CNN Business報導，美國5月消費者物價指數（CPI）比去年同期躍升5%，為2008年夏季以來最大升幅，也高於市場預期的4.7%。

那麼，各類產品與服務的價格究竟漲了多少？以下整理：

居家用品

沙發等居家用品和相關服務的價格，5月上漲1.3%，乍看之下，這個漲幅似乎不大，但這是1976年1月以來最大單月升幅。

去年春季爆發的新冠疫情導致經濟陷入混亂，鋸木廠因預估房市將受重創而關閉，但房市卻未受衝擊。現在木材估不應求，正帶動價格飆漲。

交通運輸

二手房車與卡車價格5月大漲7.3%，約占上月整體物價增幅的三分之一，也是連續第二個月勁漲。二手房車與卡車價格4月上漲10%、為1953年開始追蹤這項紀錄以來的最大單月升幅。

新車價格也更貴了，5月上漲1.6%，為2009年10月來最大單月漲幅。

去年遠距上班的潮流和失業問題，導致汽車銷售銳減，迫使許多經銷商關閉，但目前汽車需求已回溫，供給因車用晶片荒而未提升。

旅遊

隨著民眾再度出門旅遊，5月機票價格大漲7%，而其他交通方式的價格也續漲，汽車與卡車租賃價格上漲12.1%，城際運輸巴士的票價也漲2%。

食品

若美國民眾規劃在7月4日國慶日舉行派對，想大烤牛肉或牛排，可能得三思，因為爐烤牛肉和牛排的價格分別在5月價格躍漲6.4%和4.3%。整體而言，肉品、家禽、魚類、雞蛋價格5月上漲1.3%。

向來波動劇烈的整體糧食價格持續上漲。美國食品價格在4月和5月各漲了0.4%。

美國 汽車 疫情

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