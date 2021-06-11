我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

戶外傳播風險低 CDC：戶外等巴士列車 不用戴口罩

花旗：ESG與綠能發展已勢不可當 投資人宜跟上投資機會

編譯黃嘉洵／綜合外電
花旗集團指出，綠能、以及讓民眾能公平接受教育並使用科技等，正成為「勢不可當的趨勢」，投資人能從中發掘機會。路透
花旗集團指出，綠能、以及讓民眾能公平接受教育並使用科技等，正成為「勢不可當的趨勢」，投資人能從中發掘機會。路透

花旗集團指出，綠能以及讓民眾能公平接受教育並使用科技等，正成為「勢不可當的趨勢」，投資人能從中發掘機會。

花旗私人銀行亞太投資策略部門主管Ken Peng表示，以全球趨勢來說，替代能源和綠能「正蓬勃發展」，「從中國到歐美國家的各國政府，都正在關注永續發展，並正付諸行動」。

但他指出，在投資人舉債投資之際，綠能市場在2020年「有些過熱」。今年元月以來，由於投資人出清部位，導致綠能市場在5月下挫40%。

如今，Ken Peng認為，5月的市場重挫，帶來能搭上順風車的機會，讓投資人得以加入這股未來十年都可望持續流行的熱潮。

花旗全球財富公司投資長David Bailin表示，在未來五到十年，投資人（特別是年輕人）將「大幅重視」永續與責任投資，而非只專注於獲利。

他說，這群投資人將關注企業如何對待環境與員工，甚至會在投資決策時考量政治議題，而最重要的，將是氣候變遷與社會公義等「勢不可當的趨勢」，包括讓人人都能公平地取得教育與科技機會。

David Bailin認為，這些領域未來五到十年都將享有超凡的成長，而且這兩個趨勢將會匯流，為投資人創造出行善以獲利的機會。這類投資也被稱為ESG（環境、社會責任、公司治理）投資。

他說，企業因應資安風險的能力，也是整體ESG討論的其中一環，「我認為，這股無法阻擋趨勢所帶來的啟示，就是要擴大防衛（資安風險），（這會）導致該領域（資安）支出提高，這對製造這類資安（產品）者是利多，而你能投資那些（企業）」。

投資 綠能 資安

上一則

中國人行：今年CPI走勢前低後高

下一則

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

延伸閱讀

亞太ESG債券今年來發行規模達690億美元 寫同期新高

亞太ESG債券今年來發行規模達690億美元 寫同期新高
企業拚永續 ESG人才搶翻天

企業拚永續 ESG人才搶翻天
台灣疫情持續爆發 花旗開第一槍 調降台股目標

台灣疫情持續爆發 花旗開第一槍 調降台股目標
花旗球場增設得來速疫苗站 不下車即可接種

花旗球場增設得來速疫苗站 不下車即可接種

熱門新聞

美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。路透

日媒：中國廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

2021-06-03 17:23
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(圖)今天在推特發文，暗示與比特幣分道揚鑣，引發這個市值最大加密貨幣的價格應聲挫跌逾7%。美聯社

馬斯克推文暗示與比特幣分手 價格應聲重挫7%

2021-06-04 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏
「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡
「巨乳潤娥」辣秀裸體圍裙 震驚8萬人

「巨乳潤娥」辣秀裸體圍裙 震驚8萬人
美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查