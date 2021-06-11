花旗：ESG與綠能發展已勢不可當 投資人宜跟上投資機會

花旗集團指出，綠能、以及讓民眾能公平接受教育並使用科技等，正成為「勢不可當的趨勢」，投資人能從中發掘機會。路透

花旗集團指出，綠能 以及讓民眾能公平接受教育並使用科技等，正成為「勢不可當的趨勢」，投資 人能從中發掘機會。

花旗私人銀行亞太投資策略部門主管Ken Peng表示，以全球趨勢來說，替代能源和綠能「正蓬勃發展」，「從中國到歐美國家的各國政府，都正在關注永續發展，並正付諸行動」。

但他指出，在投資人舉債投資之際，綠能市場在2020年「有些過熱」。今年元月以來，由於投資人出清部位，導致綠能市場在5月下挫40%。

如今，Ken Peng認為，5月的市場重挫，帶來能搭上順風車的機會，讓投資人得以加入這股未來十年都可望持續流行的熱潮。

花旗全球財富公司投資長David Bailin表示，在未來五到十年，投資人（特別是年輕人）將「大幅重視」永續與責任投資，而非只專注於獲利。

他說，這群投資人將關注企業如何對待環境與員工，甚至會在投資決策時考量政治議題，而最重要的，將是氣候變遷與社會公義等「勢不可當的趨勢」，包括讓人人都能公平地取得教育與科技機會。

David Bailin認為，這些領域未來五到十年都將享有超凡的成長，而且這兩個趨勢將會匯流，為投資人創造出行善以獲利的機會。這類投資也被稱為ESG（環境、社會責任、公司治理）投資。

他說，企業因應資安 風險的能力，也是整體ESG討論的其中一環，「我認為，這股無法阻擋趨勢所帶來的啟示，就是要擴大防衛（資安風險），（這會）導致該領域（資安）支出提高，這對製造這類資安（產品）者是利多，而你能投資那些（企業）」。