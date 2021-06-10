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無視通膨飆升 史指收創新高

無視通膨飆升 史指收創新高

財經新聞組／綜合報導
投資人無視物價增幅壓力大於預期的關鍵通膨報告，史坦普500指數再創歷史新高。美聯社
投資人無視物價增幅壓力大於預期的關鍵通膨報告，史坦普500指數再創歷史新高。美聯社

投資人無視物價增幅壓力大於預期的關鍵通膨報告，史坦普500指數再創歷史新高。

史指上漲19.63點或0.47%至創紀錄的收盤高點4239.18點，盤中觸及4249.74點的新高紀錄，在橫盤整理一個月後超越5月7日的前波高點。道瓊工業平均指數上漲19.1點或0.06%至3萬4466.24點。那斯達克綜合指數上漲108.58點或0.78%至1萬4020.33點。

勞工部報導，由於經濟從疫情引發的衰退中復甦，5月消費者物價以2008年夏季以來的最快速度上漲。涵蓋食品、能源、雜貨和各種商品價格在內的一籃子消費者物價指數(CPI)年增5%。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計上漲4.7%。

對通膨飆升的擔憂讓股市上月低迷不振，投資人擔心物價上漲會增加企業成本，引發利率上升，並導致聯準會(Fed)取消寬鬆貨幣政策。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示：「這個CPI數據不太可能顯著改變這種說法，但跡象顯示，未來幾個月通膨走勢將會減弱。」

許多經濟學者還表示，本月二手車成本的飆升可能扭曲了通膨指標。根據勞工統計局的數據，二手車和卡車價格上漲超過7%，占當月總漲幅的三分之一。二手車價格上漲可能只是反映出與疫情和汽車供應有關的暫時現象。

另一份經濟數據顯示，截至6月5日當周初請失業金人數為37.6萬人，高於《道瓊》估計的37萬人，仍是疫情時期最低點。

UPS股價在摩根大通調升評級後上漲1.06%。波音和達美航空也走高。

電子遊戲零售商、迷模因股票GameStop下跌27.16%，即使該公司任命亞馬遜前高管佛隆(Matt Furlong)出任下屆CEO，並表示上季銷售額增加25%。該公司還表示，它可能會再出售最多500萬股股票。

指數 疫情 二手車

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