日經：台積電評估日本首座晶圓廠 擬獨資經營

日經新聞報導引述消息來源說法指出，台積電正在評估赴日本設廠的計畫。路透

日本 經濟新聞報導，台積電 正考慮在日本興建該公司第一座晶片 製造廠，回應東京當局鼓勵企業赴日擴建半導體產線的呼籲。

台積電是全球最大晶圓代工公司，也是日本消費電子巨人Sony和其他晶片業者的主要供應商。四位知情人士向日經亞洲透露，台積電正評估在日本西部熊本縣（Kumamoto Prefecture）設廠的計畫，廠址可能選在Sony熊本廠附近，有助於就近協助Sony滿足客戶對影像感測器、車用微控制器和其他晶片日增的需求。

兩位消息來源指出，台積電可能獨立擁有、經營這座廠，避免發生任何利益衝突。一位知悉計畫詳情的主管級消息人士說：「台積電挑選這個地點的一大關鍵理由，是因為最大日本客戶Sony在當地設有一座廠。」

一位消息人士說：「台積電正考慮日本政府的提議，在日本興建先進的晶片廠，但尚未完全允諾，（計畫）也尚未定案。」

若是拍板定案，這座廠將是台積電晶片製造廠首次登陸日本，也象徵該公司顯著調整數十年來把大部分產線留在台灣的策略。日本企業客戶合計占台積電2020年總營收的4.7%。

台積電另外也在華府施壓下，決定在美國興建先進晶片廠。2020年北美客戶大約貢獻台積電全年營收的62%。

根據在熊本縣設廠的初步計畫，台積電將興建一座12吋晶圓廠，且能在不同製程技術之間作切換，包括28奈米和16奈米製程技術。

有關台積電考慮在日本建廠的消息，最先由日刊工業新聞在上個月披露。台積電當時對那則報導不予置評。